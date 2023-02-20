Писториус приехал проверить учения ВСУ на Leopard и Marder. Говорит, все по плану – фото
Министр обороны Германии Борис Писториус посетил танковое училище Сухопутных войск в Мюнстере, где на немецких танках Leopard 2A6 и БМП Marder проходят обучение украинские военные. По его словам, "все происходит по графику", передает Die Zeit.
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Как сообщил Писториус, цель заключается в том, чтобы Leopard и Marder были доставлены в Украину до конца марта, и тогда же завершилось обучение.
"Я приехал сюда, потому что хотел получить представление об учениях, которые с 30 января ведутся для украинских бойцов", – объяснил министр цель визита.
По словам немецкого офицера армейского центра, около 20% украинцев имеют боевой опыт, но большая часть имеет лишь базовые военные знания.
"Украинцы все очень мотивированы и очень любознательны", – говорит он.
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Кроме того, в Штраусберге было создано так называемое "Специальное тренировочное командование", где обучают не только танкистов.
По словам Писториуса, в общей сложности обучение в Германии уже прошли 1200 украинцев, а к концу года их будет свыше 3000.
- 8 февраля 2023 года Писториус заявил, что первый батальон танков Leopard прибудет в Украину в марте или апреле.
- 14 февраля он заявил, что Германия приступит к изготовлению снарядов для Gepard.
- 15 февраля Писториус сказал, что Украина пока не получит от союзников количество танков Leopard 2A6, которое обещала Германия.
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