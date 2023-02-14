Министр обороны Германии об истребителях для ВСУ: Будем говорить через три-четыре месяца
Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что вопрос передачи Украине западных истребителей сейчас не актуален, так как необходимо обеспечить украинскую противовоздушную оборону боеприпасами. Об этом он сообщил в эфире канала ARD.
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По его словам, сегодня приоритетной задачей является обеспечение безопасности воздушного пространства для Украины, для чего необходимы боеприпасы.
"Вопрос поставки истребителей сейчас не в центре внимания. Нужна функционирующая система ПВО с достаточным боезапасом. Если небо будет оставаться безопасным в течение ближайших трех-четырех месяцев, то можно будет говорить обо всех дальнейших шагах", — сказал Писториус.
Он отметил, что вопрос истребителей обсуждался на встрече в формате Рамштайн, но Германия не отдает данному вопросу приоритет.
- Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что ему пока нечего объявить насчет возможной передачи западных самолетов Украине.
- Глава объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли заявил, что Вооруженным Силам Украины очень важно выстоять в битве на истощение за Бахмут.
- Министр обороны Польши Мариуш Блащак считает, что решение по передаче Украине истребителей F-16 в итоге будет положительным.
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