Министр обороны Германии об истребителях для ВСУ: Будем говорить через три-четыре месяца

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что вопрос передачи Украине западных истребителей сейчас не актуален, так как необходимо обеспечить украинскую противовоздушную оборону боеприпасами. Об этом он сообщил в эфире канала ARD.

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По его словам, сегодня приоритетной задачей является обеспечение безопасности воздушного пространства для Украины, для чего необходимы боеприпасы.

"Вопрос поставки истребителей сейчас не в центре внимания. Нужна функционирующая система ПВО с достаточным боезапасом. Если небо будет оставаться безопасным в течение ближайших трех-четырех месяцев, то можно будет говорить обо всех дальнейших шагах", — сказал Писториус.

Он отметил, что вопрос истребителей обсуждался на встрече в формате Рамштайн, но Германия не отдает данному вопросу приоритет.

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Дмитро Гриниченко

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