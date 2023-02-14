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Министр обороны Германии об истребителях для ВСУ: Будем говорить через три-четыре месяца

Цей матеріал також доступний українською
14.02.2023, 23:14
Министр обороны Германии об истребителях для ВСУ: Будем говорить через три-четыре месяца - Фото
Борис Писториус (Фото: EPA)

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что вопрос передачи Украине западных истребителей сейчас не актуален, так как необходимо обеспечить украинскую противовоздушную оборону боеприпасами. Об этом он сообщил в эфире канала ARD.

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По его словам, сегодня приоритетной задачей является обеспечение безопасности воздушного пространства для Украины, для чего необходимы боеприпасы. 

"Вопрос поставки истребителей сейчас не в центре внимания. Нужна функционирующая система ПВО с достаточным боезапасом. Если небо будет оставаться безопасным в течение ближайших трех-четырех месяцев, то можно будет говорить обо всех дальнейших шагах", — сказал Писториус. 

Он отметил, что вопрос истребителей обсуждался на встрече в формате Рамштайн, но Германия не отдает данному вопросу приоритет. 

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Дмитро Гриниченко
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Германия война пво истребители военная помощь борис писториус
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