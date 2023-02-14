Остин: США не видят подготовки масштабного наступления РФ, но позаботятся о защите Украины

США не видят подготовки России к новому массированному наступлению на Украину, но "хотят позаботиться, чтобы Украина могла защитить себя в будущем, несмотря на то, попытается ли Россия применить свои воздушные силы". Об этом по итогам встречи в формате "Рамштайн" сказал глава Пентагона Ллойд Остин.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Что касается того, готовит ли Россия какую-то массированную атаку — мы не видим этого. Мы видим, что у РФ есть достаточно много самолетов. И именно поэтому мы подчеркиваем, что мы должны сделать все от нас зависящее, чтобы Украина получила как можно больше техники от нас. Вы видели Patriot, вы видели помощь других стран, но, конечно, этого мало, и мы будем работать над этим еще активнее, потому что угрозы существуют", – сказал Остин.

Он заявил, что украинцы уже показывают "очень хороший результат по сбитию ракет".

"Но мы хотим позаботиться, чтобы Украина могла защитить себя в будущем, несмотря на то, попытается ли Россия применить свои воздушные силы или нет", – сказал министр обороны США.

По данным британской разведки на 14 февраля, российские захватчики, воюющие против Украины, получили приказ наступать на большинстве направлений, но у них нет боевой мощи.

Генерал Наев оценивает угрозу для Украины из Беларуси как "очень низкую".

Вадим Ребрина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.