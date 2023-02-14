Британия: Россиянам приказали наступать на большинстве направлений, но нет боевой мощи

Российские захватчики, которые воюют против Украины, получили приказ наступать на большинстве направлений, но у них нет для этого боевой мощи. Об этом говорится в сводке британской разведки 14 февраля.

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По информации британцев, за последние три дня силы террористической организации группа Вагнера "почти наверняка" добились небольших успехов на северной окраине Бахмута, в том числе в поселке Красная Гора.

"Однако в этом районе продолжается организованная украинская оборона. Тактическое наступление россиян к югу от города, вероятно, мало продвинулось", – подчеркнули в британской разведке.

По данным британских военных, в районе Кременной – Сватово Луганской области российские войска ведут непрерывные наступательные действия, но масштаб каждой локальной атаки остается слишком малым для достижения значительного прорыва.

Как сообщается, существует реальная вероятность того, что ближайшая цель россиян – продвинуться на запад к реке Жеребец.

"В целом, текущая оперативная картина свидетельствует о том, что российские войска получают приказы о наступлении на большинстве направлений, но они не сконцентрировали достаточную боевую мощь для наступательных действий ни на одном из направлений, чтобы добиться решающего эффекта", – заявили британцы.

Вчера ВСУ опровергли заявление оккупантов о захвате поселка Красная гора под Бахмутом.

Под Угледаром была почти полностью уничтожена элитная бригада морской пехоты РФ.

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Наталія Медведєва

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