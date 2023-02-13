Столтенберг: Мы уже наблюдаем начало нового российского наступления

Прогнозируемое новое наступление России уже началось, и сейчас важно ускорить поставки боеприпасов в Украину, прежде чем РФ сможет перехватить инициативу на поле боя. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на брифинге в Брюсселе 13 февраля.

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Столтенберг сказал, что "реальность такова, что мы уже наблюдаем начало" нового российского наступления.

Генсек Альянса подчеркнул, что российский диктатор Владимир Путин отправляет "еще тысячи и тысячи солдат", неся очень большие потери, но продолжая давить на украинцев.

По его словам, то, чего россиянам не хватает в качестве, они пытаются компенсировать количеством, и поэтому Западу срочно необходимо поставлять Украине больше оружия.

Он подчеркнул, что чем быстрее Украина будет снабжена необходимым вооружением, боеприпасами, запчастями и горючим, тем больше жизней можно будет спасти.

Столтенберг не стал комментировать возможные планы РФ на годовщину российского вторжения 24 февраля – более важно, по его мнению, то, что Россия направляет больше войск, больше оружия и больше возможностей для ведения боевых действий в Украине.

Он заявил, что НАТО будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется, и союзники сейчас участвуют в "гонке логистики" с Россией.

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Оксана Житнюк

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