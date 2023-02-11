Белый дом: Большое наступление России еще не началось. Весной война станет более жестокой

Российские оккупанты еще не начали новое крупное наступление в Украине, с потеплением весной боевые действия ужесточатся. Об этом заявил представитель администрации президента США Джо Байдена по вопросам национальной безопасности Джон Кирби.

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По его словам, россияне продолжают вести наступление в районе Донбасса, а бои вокруг Бахмута остаются ожесточенными.

Он отметил, что диктатор Владимир Путин пытается воспользоваться зимой, чтобы пополнить запасы, перевооружиться и возобновить наступательные операции весной.

"Но видели ли мы, как все это обретает форму сейчас? Я не верю, что мы находимся в точке, где мы увидели все это в действительности. Но мы этого ждем, и, честно говоря, украинцы тоже", — сказал Кирби.

Представитель Белого дома заявил, что США увеличили объемы военной помощи Украине в последние недели, чтобы подготовить Вооруженные Силы Украины к весенним боям.

"Все это означает, что мы ожидаем, что, опять же, по мере улучшения погоды боевые действия, вероятно, станут более жестокими", — резюмировал он.

Британская разведка сообщала, что с 7 февраля россияне, вероятно, добились тактических успехов на северной окраине Бахмута – продвинулись на 2-3 км на запад, контролируя местность возле трассы М-03.

Запад сомневается, что РФ добьется успеха во время наступления весной.

Новое наступление РФ может быть в Харьковской или Запорожской областях.

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Дмитро Гриниченко

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