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Белый дом: Большое наступление России еще не началось. Весной война станет более жестокой

Цей матеріал також доступний українською
11.02.2023, 07:47
Белый дом: Большое наступление России еще не началось. Весной война станет более жестокой - Фото
Джон Кирби (Фото: EPA)

Российские оккупанты еще не начали новое крупное наступление в Украине, с потеплением весной боевые действия ужесточатся.  Об этом заявил представитель администрации президента США Джо Байдена по вопросам национальной безопасности Джон Кирби.

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По его словам, россияне продолжают вести наступление в районе Донбасса, а бои вокруг Бахмута остаются ожесточенными.

Он отметил, что диктатор Владимир Путин пытается воспользоваться зимой, чтобы пополнить запасы, перевооружиться и возобновить наступательные операции весной. 

"Но видели ли мы, как все это обретает форму сейчас? Я не верю, что мы находимся в точке, где мы увидели все это в действительности. Но мы этого ждем, и, честно говоря, украинцы тоже", — сказал Кирби.

Представитель Белого дома заявил, что США увеличили объемы военной помощи Украине в последние недели, чтобы подготовить Вооруженные Силы Украины к весенним боям. 

"Все это означает, что мы ожидаем, что, опять же, по мере улучшения погоды боевые действия, вероятно, станут более жестокими", — резюмировал он.

Читайте также: Генштаб: ВСУ держат Бахмут, отбивают атаки россиян в районе ключевых трасс — карта боев

Дмитро Гриниченко
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