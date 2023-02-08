Новое наступление России. Оккупанты могут ударить в районе Харькова или Запорожья
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что новое наступление РФ может быть в Харьковской или Запорожской областях. Об этом он сообщил в комментарии агентству Reuters.
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По его словам, украинское руководство ожидает, что россияне нанесут новый удар на северо-востоке Харьковской области или на юге Запорожской области.
"Попытки наступления либо в харьковском, либо в запорожском направлении, конечно, будут предприняты. Насколько они будут успешными, будет зависеть от нас", — сказал Данилов.
Он отметил, что Кремлю надо показать какой-то результат российскому населению к годовщине начала большой войны.
Данилов подчеркнул, что противник по-прежнему хочет полностью оккупировать Донецкую и Луганскую области.
- На прошлой неделе Данилов сказал, что Россия готовится к максимальной эскалации, собирает все возможные силы. Поэтому тяжелые бои еще впереди, а следующие несколько месяцев будут решающими в определении хода войны.
- Запад сомневается, что РФ добьется успеха во время наступления весной.
- Данилов заявил, что россияне готовятся к новому наступлению, но параллельно едва ли не умоляют о переговорах.
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