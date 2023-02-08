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Новое наступление России. Оккупанты могут ударить в районе Харькова или Запорожья

Цей матеріал також доступний українською
08.02.2023, 09:18
Новое наступление России. Оккупанты могут ударить в районе Харькова или Запорожья - Фото
Алексей Данилов (Фото: ОП)

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что новое наступление РФ может быть в Харьковской или Запорожской областях. Об этом он сообщил в комментарии агентству Reuters.

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По его словам, украинское руководство ожидает, что россияне нанесут новый удар на северо-востоке Харьковской области или на юге Запорожской области.

"Попытки наступления либо в харьковском, либо в запорожском направлении, конечно, будут предприняты. Насколько они будут успешными, будет зависеть от нас", — сказал Данилов.

Он отметил, что Кремлю надо показать какой-то результат российскому населению к годовщине начала большой войны. 

Данилов подчеркнул, что противник по-прежнему хочет полностью оккупировать Донецкую и Луганскую области. 

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Дмитро Гриниченко
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война Харьков наступление Запорожье Алексей Данилов
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