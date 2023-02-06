Россияне готовятся к наступлению и одновременно умоляют о переговорах – Данилов

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что россияне готовятся к новому наступлению, но параллельно едва ли не умоляют о переговорах. Об этом он сказал в понедельник в эфире Радио NV.

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"Сегодня Путин ставит задачу полного захвата Луганской и Донецкой областей, никакой тайны в этом нет", – сказал Данилов.

Он подтвердил, что российское наступление может быть привязано к 24 февраля как годовщине полномасштабного вторжения.

"На заседании Ставки верховного главнокомандующего [6 февраля] президент Украины все эти вопросы совместно с членами Ставки проговаривал. Мы тоже готовимся. Мы готовимся к любому развитию событий. Понимаем, что происходит у врага, его состояние", – сказал Данилов.

Он заверил, что Россия не сможет захватить Украину, как она того хотела, но и Украине нужно будет "очень много работать, чтобы мы освободили всю нашу землю", включая Крым.

Это начинают понимать и в России, сказал Данилов.

"Достичь тех [целей], которые они себе ставили по захвату нашей страны, у них нет никаких возможностей. Поэтому на сегодня умоляют. Берут целый пул переговорщиков. Они сейчас ведут огромную работу с определенными группами, чтобы они вступили в переговоры. Уже и Бразилия, и кого только нет в посредничестве: "давайте будем договариваться, чтобы как-то решить этот вопрос"", – рассказал Данилов.

На прошлой неделе Данилов сказал, что Россия готовится к максимальной эскалации, собирает все возможные силы. Поэтому тяжелые бои еще впереди, а следующие несколько месяцев будут решающими в определении хода войны.

Запад сомневается, что РФ добьется успеха во время наступления весной.

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Андрій Водяний

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