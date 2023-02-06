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Зеленский собрал Ставку: в повестке дня – Бахмут и планы врага

Цей матеріал також доступний українською
06.02.2023, 17:02
Зеленский собрал Ставку: в повестке дня – Бахмут и планы врага - Фото
Фото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 6 февраля, провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего, сообщила его пресс-служба.

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На нем с докладом о ситуации на фронт выступили руководство Вооруженных Сил и командующие войсками оперативных направлений.

"Отдельное внимание члены Ставки уделили позициям сил обороны на Бахмутском направлении и обеспечению их необходимым вооружением и боеприпасами", – говорится в сообщении.

Также Зеленскому доложили данные разведки о возможных действиях врага в ближайшее время.

Кроме того, участники заседания рассмотрели вопрос о кандидатурах для назначения на должности глав областных военных администраций в ряде регионов.

  • Предыдущее заседание Ставки Зеленский провел 2 февраля. Тогда оно впервые состоялось в двойном формате: сначала в широком составе рассмотрели ситуацию на фронте, а затем – в узком формате провели "особо весомый разговор", содержание которого не сообщалась.

Читайте также: Наступление неизбежно: что готовит российско-украинская война в феврале

Андрій Водяний
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