Зеленский собрал Ставку: в повестке дня – Бахмут и планы врага

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 6 февраля, провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего, сообщила его пресс-служба.

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На нем с докладом о ситуации на фронт выступили руководство Вооруженных Сил и командующие войсками оперативных направлений.

"Отдельное внимание члены Ставки уделили позициям сил обороны на Бахмутском направлении и обеспечению их необходимым вооружением и боеприпасами", – говорится в сообщении.

Также Зеленскому доложили данные разведки о возможных действиях врага в ближайшее время.

Кроме того, участники заседания рассмотрели вопрос о кандидатурах для назначения на должности глав областных военных администраций в ряде регионов.

Предыдущее заседание Ставки Зеленский провел 2 февраля. Тогда оно впервые состоялось в двойном формате: сначала в широком составе рассмотрели ситуацию на фронте, а затем – в узком формате провели "особо весомый разговор", содержание которого не сообщалась.

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Андрій Водяний

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