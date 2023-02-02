Президент Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего – впервые в "двойном формате". В вечернем видеообращении он сообщил, что ряд вопросов проговаривался в узком кругу.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Сначала – традиционный полный состав Ставки. Рассмотрели ситуацию на фронте. Попытки России усилить давление на Донбассе. Обеспечение армии. Подготовка кадров и другие вопросы постоянного внимания Ставки", – сообщил Зеленский.

Во второй половине дня прошла дополнительная встреча членов Ставки "в узком формате, для особо значимого разговора".

"Мы не оставим без нашего ответа никаких агрессивных действий оккупанта. Враг в специфической стадии. Когда стратегически проигрыш России уже ясен. Но тактически у них есть ресурс для попыток наступательных действий", – сказал Зеленский.

По данным Генштаба, Россия наступает на четырех направлениях и ведет разведку для новых атак. При этом нет признаков наступательных группировок у северных и северо-восточных границ Украины.

Резников: Россия мобилизовала около полумиллиона человек, готовится к наступлениям, возможно, на двух направлениях, и может "что-то попробовать" 24 февраля.

Читайте также: Наступление неизбежно: что готовит российско-украинская война в феврале

Оксана Житнюк

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.