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Зеленский провел Ставку: впервые в двойном формате. Особо значимые вопросы – в узком кругу видео

Цей матеріал також доступний українською
02.02.2023, 22:04
Видео: Офис президента
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Президент Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего – впервые в "двойном формате". В вечернем видеообращении он сообщил, что ряд вопросов проговаривался в узком кругу.

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"Сначала – традиционный полный состав Ставки. Рассмотрели ситуацию на фронте. Попытки России усилить давление на Донбассе. Обеспечение армии. Подготовка кадров и другие вопросы постоянного внимания Ставки", – сообщил Зеленский.

Во второй половине дня прошла дополнительная встреча членов Ставки "в узком формате, для особо значимого разговора".

"Мы не оставим без нашего ответа никаких агрессивных действий оккупанта. Враг в специфической стадии. Когда стратегически проигрыш России уже ясен. Но тактически у них есть ресурс для попыток наступательных действий", – сказал Зеленский.

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Оксана Житнюк
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Владимир Зеленский война ставка
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