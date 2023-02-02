Резников: Россия мобилизовала около 500 000 и может начать наступление к 24 февраля
Россия мобилизовала около полумиллиона человек, готовится к наступлениям, возможно, на двух направлениях и может "что-то попробовать" 24 февраля. Об этом заявил BFMTV министр обороны Алексей Резников.
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Украина не недооценивает армию РФ, сказал Резников и назвал цифру в "500 000 солдат", мобилизованных Кремлем.
"Официально заявлено 300 000, но когда мы видим войска на границах, по нашим оценкам, это гораздо больше", – заявил он.
По его словам, Россия может попытаться наступать на двух направлениях: это может быть Донбасс, а может быть и юг.
"Мы думаем, что они (россияне. – Ред.) живут символизмом и попытаются что-то попробовать в районе 24 февраля", – сказал министр.
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Резников добавил: Украине нельзя терять инициативу, поэтому она доносит партнерам, что должна быть готова к действиям россиян как можно скорее. "Вот почему нам нужно оружие, чтобы сдерживать врага, потому что на войне все играется по инициативе", – добавил он.
Министр поблагодарил Францию за 12 новых САУ CAESAR, подчеркнул, что Украине нужно быстро получить воздушные ресурсы, и призвал провести обучение украинских пилотов.
- По данным Генштаба, Россия наступает на четырех направлениях и ведет разведку для новых атак. При этом нет признаков наступательных группировок у северных и северо-восточных границ Украины.
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