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Резников: Россия мобилизовала около 500 000 и может начать наступление к 24 февраля

Цей матеріал також доступний українською
02.02.2023, 07:35
Резников: Россия мобилизовала около 500 000 и может начать наступление к 24 февраля - Фото
Алексей Резников (фото - ЕРА)

Россия мобилизовала около полумиллиона человек, готовится к наступлениям, возможно, на двух направлениях и может "что-то попробовать" 24 февраля. Об этом заявил BFMTV министр обороны Алексей Резников.

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Украина не недооценивает армию РФ, сказал Резников и назвал цифру в "500 000 солдат", мобилизованных Кремлем.

"Официально заявлено 300 000, но когда мы видим войска на границах, по нашим оценкам, это гораздо больше", – заявил он.

По его словам, Россия может попытаться наступать на двух направлениях: это может быть Донбасс, а может быть и юг.

"Мы думаем, что они (россияне. – Ред.) живут символизмом и попытаются что-то попробовать в районе 24 февраля", – сказал министр.

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Резников добавил: Украине нельзя терять инициативу, поэтому она доносит партнерам, что должна быть готова к действиям россиян как можно скорее. "Вот почему нам нужно оружие, чтобы сдерживать врага, потому что на войне все играется по инициативе", – добавил он.

Министр поблагодарил Францию за 12 новых САУ CAESAR, подчеркнул, что Украине нужно быстро получить воздушные ресурсы, и призвал провести обучение украинских пилотов.

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Марко Сировой
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Алексей Резников война мобилизация наступление армия рф войска россии 24 февраля
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