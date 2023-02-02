Россия наступает на четырех направлениях и ведет разведку для новых атак – Генштаб

Армия России ведет наступательные действия на четырех направлениях и проводит разведку для новых наступлений. У северных и северо-восточных границ Украины наступательных группировок россиян не выявлено, сообщается в сводке Генштаба ВСУ.

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Действия российских оккупантов:

Армия РФ активно ведет разведку, готовится к наступлению на отдельных направлениях. Несмотря на потери, продолжает попытки наступать на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях наступательных группировок россиян не выявлено.

За сутки россияне нанесли шесть ракетных ударов, четыре из них – по гражданской инфраструктуре в Славянске, Краматорске, Дружковке. 73 раза обстреливали из РСЗО. От обстрелов погибли мирные жители.

Действия Сил обороны Украины:

За сутки в Луганской области отбиты атаки в районах Новоселовского, Площанки, Невского, Червонопоповки, Дибровы, Кузьминого и Белогоровки. В Донецкой – в районах Спорного, Белогоровки, Васюковки, Благодатного, Красной Горы, Бахмута и Клещеевки.

Ракетные войска и артиллерия поразили пункт управления, три района сосредоточения живой силы и склад горючего армии РФ.

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Марко Сировой

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