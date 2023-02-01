Россияне обрушили ракетой четырехэтажку в Краматорске, есть жертвы – фото

Россияне ударили по Краматорску Донецкой области. Об этом сообщил мэр города Александр Гончаренко. В областной военной администрации сообщают о двух погибших и семерых раненых.

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"Вражеский обстрел Краматорска. Есть раненые. На местах работают все соответствующие службы", – сообщил мэр.

В сети появились фото последствий обстрела – видно, что разрушена часть четырехэтажного дома.

ДОПОЛНЕНО В 23:30. Глава ОВА Павел Кириленко сообщил, что в результате удара по меньшей мере два человека погибли, семь человек получили ранения.

Сейчас спасатели разбирают завалы уничтоженного дома, вероятно, под ними могут быть люди.

"Есть жертвы. Ночь будет тяжелая и длинная", – пишет мэр Краматорска.

Сегодня Генштаб ВСУ сообщил, что российские оккупанты активно ведут разведку и готовятся к наступлению на отдельных направлениях.

В ГУР заявляют, что Украина находится в преддверии очень активной фазы войны.

В Минобороны сообщили, что россияне пытаются расширить географию наступления на Лиманском направлении.

Оксана Житнюк

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