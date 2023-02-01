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Россияне готовятся к наступлению на отдельных направлениях – Генштаб

Цей матеріал також доступний українською
01.02.2023, 19:15
Россияне готовятся к наступлению на отдельных направлениях – Генштаб - Фото
Российские оккупанты (Фото: EPA)

Российские оккупанты активно ведут разведку и готовятся к наступлению на отдельных направлениях. Об этом сообщается в вечерней сводке Генштаба ВСУ.

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О каких именно участках фронта идет речь, в Генштабе не уточнили.

В сводке сказано, что несмотря на большие потери, россияне продолжают попытки наступательных действий на четырех направлениях: Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском.

У границы с Беларусью наступательных группировок противника не обнаружено. На полигонах Беларуси идет подготовка войск противника, также оккупанты не прекращают осуществлять минометные и артиллерийские обстрелы украинских приграничных населенных пунктов.

В течение суток ВСУ поразили три района сосредоточения живой силы и пункт управления оккупантов.

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война наступление генштаб
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