Россияне готовятся к наступлению на отдельных направлениях – Генштаб

Российские оккупанты активно ведут разведку и готовятся к наступлению на отдельных направлениях. Об этом сообщается в вечерней сводке Генштаба ВСУ.

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О каких именно участках фронта идет речь, в Генштабе не уточнили.

В сводке сказано, что несмотря на большие потери, россияне продолжают попытки наступательных действий на четырех направлениях: Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском.

У границы с Беларусью наступательных группировок противника не обнаружено. На полигонах Беларуси идет подготовка войск противника, также оккупанты не прекращают осуществлять минометные и артиллерийские обстрелы украинских приграничных населенных пунктов.

В течение суток ВСУ поразили три района сосредоточения живой силы и пункт управления оккупантов.

В ГУР заявляют, что Украина находится в преддверии очень активной фазы войны.

Данилов, комментируя подготовку России к новому масштабному наступлению на Украину, отметил, что планы есть не только у оккупантов, но и у Сил обороны.

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