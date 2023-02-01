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Данилов о новом масштабном наступлении России: У нас тоже есть планы, союзники посвящены

Цей матеріал також доступний українською
01.02.2023, 10:42
Данилов о новом масштабном наступлении России: У нас тоже есть планы, союзники посвящены - Фото
Алексей Данилов (скриншот)

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов, заявив в интервью Sky News о подготовке России к новому масштабному наступлению на Украину, отметил, что планы есть не только у оккупантов, но и у Сил обороны.

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"У нас есть свои планы, и они нам понятны. Но они секретны", – сказал он.

Секретарь СНБО добавил, что в замысел посвящены, помимо военно-политического руководства Украины, также основные ее союзники – Великобритания, США и "другие страны, которые нам помогают".

"Мы будем следовать нашему плану. Мы обязательно победим, потому что за нами будет вся мировая поддержка", – отметил Данилов.

Он уточнил, что конечная цель – освободить всю территорию, захваченную российскими войсками с начала вторжения в Украину в 2014 году.

  • 31 января глава военной разведки Буданов сказал WP, что ядерного удара России не будет, а Крым вернется домой, фактически подтвердив в основном прогноз на 2023 год.
  • Reuters сообщило в ночь на 1 февраля, что в новой поставке из США Украине передадут оружие большей дальности.
  • Запад сомневается, что РФ добьется успеха при наступлении весной. Причина — мобилизованные.

Читайте также: Наступление неизбежно: что готовит российско-украинская война в феврале

Євген Пилипенко
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война союзники план Алексей Данилов
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