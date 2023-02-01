Оружие большей дальности для Украины будет в новой поставке из США – Reuters
В новый пакет военной помощи Украине от Соединенных Штатов впервые будут включены ракеты большей дальности, вероятно, GLSDB. Об этом со ссылкой на двоих американских чиновников, ознакомленных с темой, пишет Reuters.
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В названии новости агентство пишет об "оружии большей дальности", а в тексте новости речь идет о "ракетах большей дальности".
Белый дом отказался от комментариев.
В пакет помощи (всего на сумму около $2,2 млрд) также войдет вспомогательнее оборудование для систем ПРО/ПВО Patriot, высокоточные боеприпасы, ПТРК Javelin, другие боеприпасы и оружие, сообщили собеседники агентства.
Один из чиновников сказал, что часть пакета на сумму $1,725 млрд поступит из фонда, известного как Инициатива содействия безопасности Украины (USAI), который позволяет администрации президента США получать оружие/боеприпасы "с конвейера", а не со складов. Также помощь на сумму более $400 млн поступит из запасов армии США.
"Средства USAI пойдут на закупку нового оружия, бомбы малого диаметра наземного базирования (GLSDB), дальность действия которой составляет около 150 км. США отклонили запросы на ракету ATACMS", – пишет Reuters.
Большая дальность действия планирующей бомбы GLSDB позволит Украине поразить важные военные цели, которые ранее были вне досягаемости, отмечается в сообщении.
Как ожидается, о пакете помощи будет объявлено в конце недели.
- 20 января 2023 года в Нидерландах заявили, что готовы рассмотреть вопрос поставок Украине F-16, если получат запрос.
- Польша готова передать Украине F-16 в координации с союзниками по НАТО.
- Во Франции не исключили передачу ВСУ военных самолетов.
- У президента США Байдена сначала не исключили передачи F-16, однако 30 января сам он ответил "нет" на прямой вопрос об этом.
- Великобритания "считает нецелесообразным" передавать Украине истребители.
- Украина пока не направляла запрос в Германию на поставку боевых самолетов.
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