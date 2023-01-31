Белый дом анонсирует новый пакет военной помощи Украине. Насчет F-16 повторили за Байденом
В Белом доме заявили, что США в ближайшее время объявят о новом пакете военной помощи Украине. Об этом сообщила представитель администрации Джо Байдена Оливия Далтон в общении с журналистами на "Борте номер один", цитирует ее канал CNN.
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По ее словам, она ожидает, что вскоре Вашингтон объявит о дополнительной военной помощи Украине. На вопрос о возможной отправке истребителей F-16 она повторила заявление Байдена о том, что США пока не планируют поставлять самолеты.
Она отметила, что США поддерживают регулярные контакты с Украиной относительно ее военных потребностей.
Также Далтон обратила внимание, что американцы оказывают многомиллиардную помощь украинцам.
Ранее Байден сказал, что собирается обсудить с украинским лидером Владимиром Зеленским запросы Украины о военной помощи.
- 19 января 2023 года в Пентагоне заявляли, что сейчас "просто нет смысла" отправлять танки Abrams в Украину.
- Неделю спустя, 25 января, Байден объявил, что Украина получит 31 американский танк M1 Abrams.
- 20 января 2023 года в Нидерландах заявили, что готовы рассмотреть вопрос поставок Украине F-16, если получат запрос. На днях у Байдена не исключили передачи Украине F-16.
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