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Белый дом анонсирует новый пакет военной помощи Украине. Насчет F-16 повторили за Байденом

Цей матеріал також доступний українською
31.01.2023, 19:11
Белый дом анонсирует новый пакет военной помощи Украине. Насчет F-16 повторили за Байденом - Фото
Джо Байден, Энтони Блинкен и Ллойд Остин (Фото: EPA)

В Белом доме заявили, что США в ближайшее время объявят о новом пакете военной помощи Украине. Об этом сообщила представитель администрации Джо Байдена Оливия Далтон в общении с журналистами на "Борте номер один", цитирует ее канал CNN.

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По ее словам, она ожидает, что вскоре Вашингтон объявит о дополнительной военной помощи Украине. На вопрос о возможной отправке истребителей F-16 она повторила заявление Байдена о том, что США пока не планируют поставлять самолеты.

Она отметила, что США поддерживают регулярные контакты с Украиной относительно ее военных потребностей.

Также Далтон обратила внимание, что американцы оказывают многомиллиардную помощь украинцам. 

Ранее Байден сказал, что собирается обсудить с украинским лидером Владимиром Зеленским запросы Украины о военной помощи.

Читайте также: В Белом доме ушли от прямого ответа насчет "нет" Байдена об истребителях F-16 для Украины 

Дмитро Гриниченко
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