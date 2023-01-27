У Байдена не исключили передачи Украине истребителей F-16

Администрация президента США "тщательно обсудит" возможность поставок Украине истребителей F-16, и ничего не исключает. Так на соответствующий вопрос канала MSNBC ответил советник Джо Байдена по безопасности Джон Файнер.

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По его словам, в Вашингтоне не исключают поставок "каких-либо конкретных систем вооружений Украине", и военная помощь Силам обороны оказывается "в соответствии с их потребностями с фазами борьбы украинцев".

"Мы очень тщательно это обсудим [с союзниками]", – сказал он насчет передачи Украине боевых самолетов.

Ранее передачу F-16 Воздушным силам допустили и в Минобороны США, подчеркнув, что "мы точно ничего не собираемся снимать с повестки".

Как было и с танками M1 Abrams, спикер Пентагона Сабрина Сингх на брифинге заявила, что этот истребитель – "сложная система вооружений, которая потребует длительного обучения". Буквально за несколько дней до решения поставлять Киеву танки в США говорили о них точно так же.

20 января 2023 года в Нидерландах заявили, что готовы рассмотреть вопрос поставок Украине F-16, если получат запрос.

Посол США в ОБСЕ Карпентер заявил, что ожидает, что Вашингтон поддержит идею союзников дать Украине F-16.

Президент Зеленский попросил партнеров на следующей встрече в Рамштайне согласовать поставки этих самолетов и дальнобойных ракет.

24 января в Воздушных силах ВСУ сообщили, что уже определен тип боевого самолета, который, вероятно, будет передан Украине – это F-16.

25 января, одобряя поставки танков Leopard 2 для ВСУ, канцлер ФРГ Шольц категорически отказался от поставок боевых самолетов.

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Євген Пилипенко

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