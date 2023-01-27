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У Байдена не исключили передачи Украине истребителей F-16

Цей матеріал також доступний українською
27.01.2023, 06:37
У Байдена не исключили передачи Украине истребителей F-16 - Фото
Джон Файнер (скриншот)

Администрация президента США "тщательно обсудит" возможность поставок Украине истребителей F-16, и ничего не исключает. Так на соответствующий вопрос канала MSNBC ответил советник Джо Байдена по безопасности Джон Файнер.

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По его словам, в Вашингтоне не исключают поставок "каких-либо конкретных систем вооружений Украине", и военная помощь Силам обороны оказывается "в соответствии с их потребностями с фазами борьбы украинцев".

"Мы очень тщательно это обсудим [с союзниками]", – сказал он насчет передачи Украине боевых самолетов.

Ранее передачу F-16 Воздушным силам допустили и в Минобороны США, подчеркнув, что "мы точно ничего не собираемся снимать с повестки".

Как было и с танками M1 Abrams, спикер Пентагона Сабрина Сингх на брифинге заявила, что этот истребитель – "сложная система вооружений, которая потребует длительного обучения". Буквально за несколько дней до решения поставлять Киеву танки в США говорили о них точно так же.

Читайте также: Заместитель Буданова – американскому каналу: Украине нужно бить на 100–150 км в тыл врага

Євген Пилипенко
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война самолет авиация военная помощь f-16 Джон Файнер
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