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Заместитель Буданова – американскому каналу: Украине нужно бить на 100–150 км в тыл врага

Цей матеріал також доступний українською
26.01.2023, 13:31
Заместитель Буданова – американскому каналу: Украине нужно бить на 100–150 км в тыл врага - Фото
Вадим Скибицкий (Скриншот из видео 1+1)

Россияне учатся на своих ошибках и теперь рассредотачивают военные склады и объекты по всей территории РФ, что осложняют задачу украинским ракетчикам поражать их. Именно потому Украине нужны системы большей дальности, способные долететь до таких целей, сказал CNN заместитель начальника Главного управления разведки Вадим Скибицкий.

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"Если вы спросите, что критично для РФ, то центры логистики – те самые узлы, по которым нужно наносить удары, чтобы нарушить системы снабжения всех видов. А для этого нужны удары по объектам не только в оккупированном Россией Крыму, но и в РФ", – сказал он.

По словам генерал-майора, российские логистические хабы расположенные на расстоянии 80—120 км от линии фронта, то есть за пределом максимальной дистанции удара из ракетных систем вроде HIMARS.

Еще одна причина нужды Украины в "дальней руке", объяснили CNN со ссылкой на "нескольких официальных лиц", – то, что ВСУ хотят начать контрнаступление до того, как российские мобилизованные войска будут экипированы, оснащены и готовы к выдвижению.

"Для подготовки контрнаступательной или наступательной операции нужно уничтожить множество объектов не только на передовой, но и в глубоком тылу, в 100–150 км в тылу противника", – подтвердил Скибицкий.

Администрация президента США Джо Байдена пока не предоставляет Украине системы, которые могут бить вглубь территории РФ, опасаясь "эскалации".

Читайте также: У Буданова признали: ВСУ проводят операции на территории РФ. Цели — только военные объекты 

Євген Пилипенко
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война ракетный удар разведка гур Вадим Скибицкий военная помощь
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