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Если мы достаем до Энгельса, то достанем и до Кремля – замглавы военной разведки

Цей матеріал також доступний українською
25.01.2023, 12:36
Если мы достаем до Энгельса, то достанем и до Кремля – замглавы военной разведки - Фото
Вадим Скибицкий (скриншот с трансляции канала 1+1)

Московский Кремль находится в радиусе поражения доступными Украине военными средствами. Об этом заявил в эфире телемарафона заместитель начальника Главного управления разведки Вадим Скибицкий.

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Ведущая в какой-то момент предположила, что оккупанты "не ставят ПВО вокруг Энгельса, они поставили его в районе Кремля".

"Но это было после Энгельса. Это говорит о том, что если мы достаем до Энгельса, то достанем и до Кремля", – ответил генерал-майор, тем самым впервые косвенно признав, что удары по авиабазам РФ нанесли Силы обороны Украины.

Информации о том, что россияне "не ставят ПВО вокруг Энгельса", нет.

Євген Пилипенко
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война прогноз разведка гур Вадим Скибицкий
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