Кремль разворачивает дополнительные системы ПВО в Москве – Bloomberg

Власти страны-террориста России развернули установки противовоздушной обороны в Москве и в ее окрестностях. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на официальных лиц, знакомых с ситуацией, которые говорили на условиях анонимности.

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Издание отметило, что ранее жители Москвы опубликовали в соцсетях фотографии кранов, поднимающих системы "Панцирь" на крыши домов в центре города, а также защитных сооружений, установленных в западном пригороде, у официальной резиденции диктатора Владимира Путина. Bloomberg пишет, что ему не удалось подтвердить подлинность снимков.

По словам собеседников издания, развертывание произошло после атак беспилотников в прошлом месяце на военные базы в Саратове и Рязани, примерно в 500 км от Москвы. Они сказали, что новые системы дополнят существующие противоракетные системы вокруг города.

Ранее спикер Кремля Дмитрий Песков переадресовал вопрос о развертывании ПВО в Москве к Минобороны РФ.

29 декабря, на фоне новых взрывов у аэродрома стратегической авиации России в Энгельсе, на брифинге в Кремле не стали отвечать на вопрос, "защищена ли Москва от украинских беспилотников".

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Вадим Ребрина

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