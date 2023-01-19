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"Иван-дурак на печи едет" – Воздушные силы ВСУ о фото Панциря-С1 на крыше Минобороны РФ

Цей матеріал також доступний українською
19.01.2023, 22:07
Юрий Игнат (Скриншот видео)

Спикер Воздушных сил Юрий Игнат прокомментировал в эфире телемарафона фото и видео, распространяемые в соцсетях, с размещением самоходных зенитных ракетно-пушечных комплексов Панцирь-С1 на крышах зданий в Москве. 

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"Иван дурак на печи едет. В нормальных странах ставят модульные установки, которые могут автоматически сбивать воздушные цели, а они прям машины на колесной базе [поместили] на крыши домов огромными кранами. Ну, что здесь удивляться. Выходят из ситуации как могут. Никакой паники нет", – сказал Игнат.

По мнению спикера Воздушных сил, раз россияне поставили эти комплексы на крыши, значит "чего-то ожидают". Он напомнил, что в РФ регулярно заявляют о работе ПВО, которая "что-то сбивает".

Спикер Воздушных сил отметил, что Панцирь-С1 имеет небольшой радиус действия и является "более-менее эффективным" для работы по беспилотникам, в том числе ударных типов.

"Если на предыдущих этапах пропустили [вражескую цель], то уже на конечном этапе Панцирь должен бы уничтожить движущийся объект. Но насколько поможет делать это со здания Министерства обороны – это непонятно", – сказал Игнат.

Сегодня в Telegram-каналах появились фото и видео с Панцирями-С1 в Москве. Один из комплексов якобы установили на крыше здания Минобороны РФ.

"Иван-дурак на печи едет" – Воздушные силы ВСУ о фото Панциря-С1 на крыше Минобороны РФ

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Оксана Житнюк
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