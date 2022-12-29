Приблизительно в 10:30 по киевскому времени, когда в Украине заканчивалась массированная ракетная атака РФ, в российском городе Энгельс Саратовской области сработала система ПВО и выла сирена. В пригороде там расположен аэродром стратегической авиации ВКС РФ, по которому дважды в декабре "прилетало".
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Снимки работы ПВО, откуда были вылеты противоракет, а также видео со звуками воздушной тревоги выкладывают местные жители в российских пабликах.
Там же идет обсуждение инцидента:
Власти области заявили, что "уничтожен неопознанный объект" и "угрозы для безопасности жителей нет", а также заверили россиян, что "никакой эвакуации из города не требуется".
- Рано утром 5 декабря Энгельс уже просыпался от взрывов: тогда они произошли на аэродроме и повредили по меньшей мере один самолет. Ночью 26 декабря атака повторилась: ПВО РФ снова ее "проспала".
- РФ утверждает, что это была атака украинских беспилотников. В ВСУ не говорят, что стало причиной взрывов, но заявляют – это результат российской агрессии.
- 7 декабря источник FT об оружии ВСУ заявил: "Больше нет ограничений по дальности, поразим цели даже в Сибири".
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