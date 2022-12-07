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Источник FT об оружии ВСУ: Больше нет ограничений по дальности, поразим цели даже в Сибири

Цей матеріал також доступний українською
07.12.2022, 14:09
Источник FT об оружии ВСУ: Больше нет ограничений по дальности, поразим цели даже в Сибири - Фото
Поврежденный самолет ВКС РФ на авиабазе (фото - ресурс оккупантов)

Советник правительства Украины по вопросам обороны на условиях анонимности сообщил Financial Times, что "скоро" Вооруженные Силы Украины смогут поразить военные цели где угодно на территории страны-оккупанта России – ограничений по дальности атак больше не будет.

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Издание пишет, что официальный Киев много месяцев безрезультатно призывает западных союзников дать ракеты большой дальности, чтобы Силы обороны могли поразить российские военные базы далеко за линией фронта и разрушить то, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный назвал "чувством безнаказанности, которое обеспечивает физическая удаленность".

Однако, отмечает FT, на этой неделе Украина показала, что способна наносить дальние удары и без западного оборудования. Одна из целей находилась "всего в 160 км от Москвы", уточнили журналисты.

"Атаки можно повторить. У нас нет ограничений по дальности, и вскоре мы сможем поразить все цели на территории России, в том числе в Сибири", – сказал собеседник.

Он добавил, что "мы в Украине знаем, как тяжело защищаться от таких атак с воздуха". "Скоро и у России не будет безопасных зон", – анонсировал связанный с правительством источник.

Рано утром 5 декабря прогремели взрывы на авиабазах ВКС РФ "Энгельс" под Саратовым и "Дягилево" на окраине Рязани, а утром 6 декабря случился пожар в районе аэродрома в Курске. Оккупанты обвиняют Украину в "терроризме": на Банковой им ответили, как и в Воздушных силах.

FT пишет – то, что отличает последние удары по оккупантам в РФ, это их дальность и то, что они пробили российскую систему ПВО и поразили стратегические военные базы, "которые ранее считались неуязвимыми".

Представитель Минобороны одной из стран Запада считает, что такие атаки, "безусловно, сделают россиян менее уверенными в себе: им придется подумать, как распределять военное имущество и обеспечивать его сохранность".

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"Русские будут сомневаться в своей способности защищать свои стратегические активы [в стране]", – добавил собеседник.

Газета пишет, что Украина "также надеется, что атаки, если они повторятся в достаточном масштабе, помогут склонить российское общественное мнение против войны".

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Євген Пилипенко
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