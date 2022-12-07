Источник FT об оружии ВСУ: Больше нет ограничений по дальности, поразим цели даже в Сибири
Советник правительства Украины по вопросам обороны на условиях анонимности сообщил Financial Times, что "скоро" Вооруженные Силы Украины смогут поразить военные цели где угодно на территории страны-оккупанта России – ограничений по дальности атак больше не будет.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
Издание пишет, что официальный Киев много месяцев безрезультатно призывает западных союзников дать ракеты большой дальности, чтобы Силы обороны могли поразить российские военные базы далеко за линией фронта и разрушить то, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный назвал "чувством безнаказанности, которое обеспечивает физическая удаленность".
Однако, отмечает FT, на этой неделе Украина показала, что способна наносить дальние удары и без западного оборудования. Одна из целей находилась "всего в 160 км от Москвы", уточнили журналисты.
"Атаки можно повторить. У нас нет ограничений по дальности, и вскоре мы сможем поразить все цели на территории России, в том числе в Сибири", – сказал собеседник.
Он добавил, что "мы в Украине знаем, как тяжело защищаться от таких атак с воздуха". "Скоро и у России не будет безопасных зон", – анонсировал связанный с правительством источник.
FT пишет – то, что отличает последние удары по оккупантам в РФ, это их дальность и то, что они пробили российскую систему ПВО и поразили стратегические военные базы, "которые ранее считались неуязвимыми".
Представитель Минобороны одной из стран Запада считает, что такие атаки, "безусловно, сделают россиян менее уверенными в себе: им придется подумать, как распределять военное имущество и обеспечивать его сохранность".
Читайте также: Взрывы в Энгельсе и Рязани: как ударили в сердце авиации РФ – чего ждать от Кремля
"Русские будут сомневаться в своей способности защищать свои стратегические активы [в стране]", – добавил собеседник.
Газета пишет, что Украина "также надеется, что атаки, если они повторятся в достаточном масштабе, помогут склонить российское общественное мнение против войны".
- Авиабазы России атаковали якобы не "Стрижи" или дроны Укроборонпрома, а некая другая разработка оборонки, пишет FT.
- NYT пишет, что дроны по авиабазам запустили якобы из Украины, а в России были наводчики.
- На Западе полагают, что теперь РФ придется думать о перемещении стратегических бомбардировщиков далее вглубь страны, а британская разведка считает, что РФ оценит взрывы на аэродромах как самый стратегически важный провал.
Читайте также: Пока в РФ горят аэродромы. США показали бомбардировщик шестого поколения: что он умеет
Комментарии