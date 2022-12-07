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Авиабазы России атаковали не "Стрижи" или дроны Укроборонпрома, это другая разработка – FT

Цей матеріал також доступний українською
07.12.2022, 13:40
Авиабазы России атаковали не
Поврежденный самолет ВКС РФ на авиабазе (фото - оккупанты)

Беспилотники, которыми якобы ударили по авиабазам РФ в начале декабря, не были ни усовершенствованными советскими Ту-141 "Стриж", ни теми дронами, которые разрабатывают в Укроборонпроме. Об этом заявил Financial Times на условиях анонимности советник правительства Украины по вопросам обороны.

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Собеседник издания сказал, что эти беспилотники "не являются ни моделями Укроборонпрома, ни модифицированными советскими, а скорее совместной инициативой правительства и частного сектора, которая способна "чаще" производить новые разработки.

По его словам, эти предполагаемые беспилотники использовали инерциальные навигационные системы для наведения на авиабазы ВКС РФ.

Хотя они менее точны, пишет издание, чем GPS, они при этом не требуют спутникового соединения, поэтому их нельзя заглушить. Это усложняет их перехват и могло бы объяснить, как аппаратам удалось проникнуть через систему ПВО РФ.

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"Технология достаточно точна, чтобы отправить людей на ракетах на Луну, а это гораздо сложнее, чем поразить крупную российскую авиабазу на расстоянии 1000 км", – подчеркнул собеседник FT.

Рано утром 5 декабря прогремели взрывы на авиабазах ВКС РФ "Энгельс" под Саратовым и "Дягилево" на окраине Рязани, а утром 6 декабря случился пожар в районе аэродрома в Курске. Оккупанты обвиняют Украину в "терроризме": на Банковой им ответили, как и в Воздушных силах.

Между тем, один из украинских инженеров-разработчиков дронов для военных сказал изданию, что БПЛА, которые якобы использовались в последних атаках, могли двигаться с околозвуковой скоростью, а замена оригинальной камеры Ту-141 позволила бы поместить в корпус дрона "более 50 кг взрывчатки, может быть, даже 100 кг".

"По сути, это была бы дешевая крылатая ракета", – сказал он.

Но для производства такого оборудования "с нуля" и пополнения складских запасов требуется время, добавил источник.

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Євген Пилипенко
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