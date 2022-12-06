У нас есть советские беспилотники, используем их в основном как мишени – Воздушные силы

В Воздушных силах Вооруженных Сил Украины со времен Советского Союза остались на вооружении беспилотники – их в основном используют как мишени. Об этом сказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.

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Игнат отметил, что на вооружении ВСУ есть разные беспилотные летательные аппараты, в том числе и полученные от партнеров, например Switchblade, которые не имеют такого большого радиуса действия.

"Есть еще советские у нас образцы БПЛА, которые сейчас фактически применяются только в роли мишеней на полигоне", – сказал спикер Воздушных сил.

Поэтому, по словам Игната, неизвестно, что вчера, 5 декабря, произошло на российских военных аэродромах Энгельс и Дягилево.

"Как всегда мы говорим – это "бавовна", "бавовнятко"... Поэтому пусть технику безопасности соблюдают, и буде все хорошо у них", – сказал спикер Воздушных сил.

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Утром 5 декабря на аэродромах стратегической авиации РФ в Энгельсе и под Рязанью произошли взрывы. Повреждены самолеты, погибли несколько военных.

По одной из версий, могли быть использованы модифицированные советские реактивные беспилотники Ту-141 "Стриж", способные развивать скорость до 1100 км/ч и лететь на 1000 км.

РФ утверждает, что это была атака украинских беспилотников. В ВСУ не говорят, что стало причиной взрывов, но заявляют – это результат российской агрессии.

Утром 6 декабря сообщили о пожаре в районе аэродрома в российском Курске.

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Наталія Медведєва

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