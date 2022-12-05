Взрыв на аэродроме в Энгельсе показывает деградацию военной инфраструктуры РФ — разведка
Взрывы на аэродроме в Энгельсе Саратовской области показывают деградацию военной инфраструктуры России. Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов в эфире национального телемарафона.
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По его словам, он может только разделить со всей Украиной хорошие новости о взрыве на аэродроме.
"Когда у террористов что-то горит — это вызывает позитив. Тем более, что это аэродром для стратегических бомбардировщиков, которые убивают мирных людей. Обо всем остальном поговорим после войны", — сказал Юсов.
Он отметил, что за все, что происходит на территории страны-агрессора, отвечает правительство РФ.
"Сегодняшние события — это подтверждение деградации их военной инфраструктуры. Все остальное мы не можем ни подтвердить, ни опровергнуть", — резюмировал представитель ГУР.
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