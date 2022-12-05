Спикер Воздушных сил о "бавовне" на авиабазах ВВС РФ: Там думали, что возмездия не будет
После взрывов неизвестного характера по меньшей мере на двух авиабазах ВКС РФ в сотнях километров от Украины командование врага задумается, где теперь размещать стратегические бомбардировщики Ту-95 и Ту-160. Так представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат прокомментировал LIGA.net утренние инциденты под Саратовом и Рязанью.
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Рано утром 5 декабря взрывы прогремели на авиабазах ВКС РФ "Энгельс" под Саратовым и "Дягилево" на окраине Рязани.
По его словам, он "ничего не знает", а информацию о взрывах "увидел, как и вы, в новостях". На уточняющий вопрос, "какова важность этих баз?", Игнат сказал, что "любая уничтоженная техника врага – однозначная радость".
Он отметил, что по меньшей мере с аэродрома под Энгельсом оккупанты взлетают и наносят ракетные удары с самого начала войны; там базируется стратегическая авиация.
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"Там заряжаются ракеты, заправляются самолеты, вылетают на боевые курсы, откуда наносят удары – из района Волгодонска Ростовской области, а также из района Каспия. Оттуда они бьют по нашей энергетике, в частности, сейчас. Это (инциденты 5 декабря, — ред.) доставляет им забот. Они должны сейчас думать, а где им теперь базироваться, если есть такая угроза. <...> Они чувствовали себя безопасно на удаленных аэродромах. Думали, что возмездие в виде "бавовны" не придет. Но она приходит, и все чаще", – сказал представитель ВС ВСУ.
Он уточнил, что "сообщалось о выведении из строя двух самолетов на время, а может и на долго".
"Пишут, что беспилотник ударный. Это – последствия российской агрессии", – подчеркнул спикер военных авиаторов.
"Россияне не могут чувствовать себя безопасно сейчас – и военные, и гражданские. Они не могут себя чувствовать сейчас безопасно даже в сотнях километров от фронта", – подытожил Игнат.
- 23 ноября РФ нанесла ракетные удары почти по всей Украине, в том числе по Киеву. На данный момент это последняя массированная атака врага против критической инфраструктуры страны.
- В конце ноября секретарь СНБО Данилов заявил, что "наилучшее и самое эффективное решение энергетической проблемы Украины – это [дать ей] ракеты дальностью 800 и более км, что позволит значительно сэкономить на генераторах".
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