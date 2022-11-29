Воздушные силы: Стало больше самолетов РФ в Энгельсе, но ракет уже на три-четыре атаки

У россиян увеличилось количество авиации на аэродроме Энгельс в Саратовской области, но запас высокоточных ракет у армии РФ уже не так велик, и его хватит еще на три-четыре массированных удара по Украине. Об этом сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.

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В связи с распространенной в последние дни информацией о том, что Россия готовит новые массированные атаки по Украине, Игната спросили о ситуации с ракетами страны-агрессора в море и на аэродромах.

Он ответил, что ситуация остается неизменной, как и намерения врага, который хочет уничтожить энергетическую инфраструктуру Украины, уже наносит удары по газодобывающей отрасли, а в дальнейшем не исключаются и удары по другой критической инфраструктуре, от которой зависят жизни мирного населения.

Спикер Воздушных сил подчеркнул, что увеличилось количество российских самолетов на авиабазе в Энгельсе. Это может свидетельствовать о том, что происходит ротация или же россияне хотят увеличить количество направлений для ударов по Украине.

При этом, по словам Игната, важно исходить не из количества российских самолетов, а из количества ракет для стратегических бомбардировщиков – их "не так много". Он напомнил о соответствущей инфографике Минобороны.

"У оккупанта нет возможности постоянно наносить такие удары, как это было в октябре и ноябре. Речь идет о тех высокоточных ракетах, которые бьют далеко и точно <...> Алексей Данилов правильно говорил, что три-четыре удара могут быть теоретически, плюс-минус. Но не забываем, что есть еще советские ракеты Х-22, авиационные управляемые Х-59 и другие, которые тоже могут нам угрожать. Но у них нет такой дальности и точности", – сказал Игнат.

27 ноября президент Владимир Зеленский предупреждал украинцев, что российские террористы готовят новые ракетные удары по Украине и неделя может быть сложной.

С начала полномасштабного вторжения армия России нанесла 16 000 ракетных ударов по Украине, сообщил Резников, при этом 97% атак были против гражданских целей.

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Оксана Житнюк

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