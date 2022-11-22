UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Данилов: Ракет у армии России хватит еще на три – четыре массированных удара по Украине

Цей матеріал також доступний українською
22.11.2022, 20:56
Данилов: Ракет у армии России хватит еще на три – четыре массированных удара по Украине - Фото
Алексей Данилов (фото: СНБО)

Россия имеет ракетный ресурс еще максимум для трех-четырех массированных ударов по Украине, аналогичных тому, который был 15 ноября. Об этом заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов в комментарии Радио Свобода.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По его словам, Украина располагает детальной информацией о наличии у России тех или иных видов вооружения, а также понимает, какой ресурс остается у оккупантов. 

"Есть понимание, сколько осталось, – определенных ракет осталось меньше 10%, есть ракеты, которых осталось 18%, есть ракеты, которых, к сожалению, чертовски много на территории РФ, – это ракеты С-300. Их слишком много. Ими сейчас и швыряются в Запорожье, Херсон, Харьковскую область. У них их много", – сказал Данилов.

Он отметил, что если бы у РФ не было проблем с ракетами, она бы не обращалась за военной помощью к третьим странам. 

Секретарь СНБО подчеркнул, что Россия имеет ракетный потенциал еще для трех – четырех массированных ударов. 

"То нападение, которое было 15 ноября, было одним из самых мощных. Если речь идет о таком обстреле, который был 15 числа, то это максимум три – четыре раза они могут еще произвести такие обстрелы", – резюмировал он.

Читайте также: Песков заявил, что ракетные удары  это склонение к переговорам. Подоляк: РФ нужно судить 

Дмитро Гриниченко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ракетные удары война Алексей Данилов
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев Ligamedia
Бізнес-адміністратор
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 