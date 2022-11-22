Данилов: Ракет у армии России хватит еще на три – четыре массированных удара по Украине

Россия имеет ракетный ресурс еще максимум для трех-четырех массированных ударов по Украине, аналогичных тому, который был 15 ноября. Об этом заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов в комментарии Радио Свобода.

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По его словам, Украина располагает детальной информацией о наличии у России тех или иных видов вооружения, а также понимает, какой ресурс остается у оккупантов.

"Есть понимание, сколько осталось, – определенных ракет осталось меньше 10%, есть ракеты, которых осталось 18%, есть ракеты, которых, к сожалению, чертовски много на территории РФ, – это ракеты С-300. Их слишком много. Ими сейчас и швыряются в Запорожье, Херсон, Харьковскую область. У них их много", – сказал Данилов.

Он отметил, что если бы у РФ не было проблем с ракетами, она бы не обращалась за военной помощью к третьим странам.

Секретарь СНБО подчеркнул, что Россия имеет ракетный потенциал еще для трех – четырех массированных ударов.

"То нападение, которое было 15 ноября, было одним из самых мощных. Если речь идет о таком обстреле, который был 15 числа, то это максимум три – четыре раза они могут еще произвести такие обстрелы", – резюмировал он.

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Дмитро Гриниченко

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