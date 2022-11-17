Песков заявил, что ракетные удары — это склонение к переговорам. Подоляк: РФ нужно судить

Спикер Кремля Дмитрий Песков признал, что оккупанты бьют по критической инфраструктуре Украины, чтобы склонить президента Владимира Зеленского к переговорам. Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что единственный путь к миру — это наказание всех российских военных преступников.

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Российские пропагандистские агентства 17 ноября распространили заявление Пескова о том, что отсутствие света и тепла во многих городах Украины — это не следствие ударов россиян по инфраструктуре, а "последствия действий киевской власти, которая отказывается от переговоров".

По словам Подоляка, Россия продолжает терроризировать гражданских и уничтожать критическую инфраструктуру.

"Украина продолжает повторять: российские военные преступники должны проиграть и оказаться на скамье подсудимых. Другого пути к миру просто не существует", — написал он.

Дмитро Гриниченко

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