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Песков заявил, что ракетные удары — это склонение к переговорам. Подоляк: РФ нужно судить

Цей матеріал також доступний українською
17.11.2022, 15:31
Песков заявил, что ракетные удары — это склонение к переговорам. Подоляк: РФ нужно судить - Фото
Дмитрий Песков (Фото: EPA)

Спикер Кремля Дмитрий Песков признал, что оккупанты бьют по критической инфраструктуре Украины, чтобы склонить президента Владимира Зеленского к переговорам. Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что единственный путь к миру — это наказание всех российских военных преступников. 

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Российские пропагандистские агентства 17 ноября распространили заявление Пескова о том, что отсутствие света и тепла во многих городах Украины — это не следствие ударов россиян по инфраструктуре, а "последствия действий киевской власти, которая отказывается от переговоров". 

По словам Подоляка, Россия продолжает терроризировать гражданских и уничтожать критическую инфраструктуру. 

Дмитро Гриниченко
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ракетные удары война дмитрий песков михаил подоляк
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