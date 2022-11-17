Ракетные удары по инфраструктуре "сильно" истощают запасы ракет в РФ — разведка Британии

Массированные ракетные удары по инфраструктуре Украины "сильно" истощают запасы ракет в России. Об этом сообщили в сводке разведки Великобритании.

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Разведчики напоминают ракетный удар 15 ноября, когда Россия выпустила по Украине более 80 дальнобойных ракет, целясь в объекты критической инфраструктуры — вероятно, это был один из самых массированных ударов за все время большой войны.

Британцы отмечают, что запускались ракеты воздушного, морского и наземного базирования, однако большая часть была успешно перехвачена украинскими воинами.

Украина сталкивается со "значительным" снижением мощностей в национальной сети, что повлияет на доступ гражданских к коммуникациям, водоснабжению и отоплению.

Продолжающиеся удары такого масштаба "сильно" истощают российские запасы обычных крылатых ракет, поскольку деградация национальной инфраструктуры Украины стала ключевым элементом стратегического подхода России к кампании, резюмировали в сводке.

Утром 17 ноября Россия запустила крылатые ракеты по Украине, в разных областях работает ПВО.

Эта атака еще продолжается и осуществляется врагом менее чем через двое суток после масштабной прошлой.

Над Киевом противовоздушная оборона сбила две крылатые ракеты российских оккупантов. Это "предварительная" информация.

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Дмитро Гриниченко

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