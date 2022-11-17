В районе Киева силы ПВО сбили четыре иранских дрона Shahed-136 — военная администрация

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Над Киевской областью были замечены иранские дроны-камикадзе Shahed-136, также работали силы противовоздушной обороны. Об этом сообщил глава областной военной администрации Алексей Кулеба.

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По его словам, с утра противник наносит массированный удар по Украине — в Киевской области работают силы ПВО.

Он отметил, что есть информация о пролете дронов Shahed-136 над регионом. Чиновник призвал жителей находиться в укрытиях.

В Киевской городской военной администрации заявили, что над Киевским водохранилищем был сбит один иранский дрон.

ОБНОВЛЕНО в 10:15. В КГВА сообщили, что за последний час Воздушные силы сбили две крылатые ракеты и один БПЛА Shahed-136.

Также ПВО сбила три иранских беспилотника.

Утром 17 ноября Россия запустила крылатые ракеты по Украине, в разных областях работает ПВО.

Эта атака еще продолжается и осуществляется врагом менее чем через двое суток после масштабной прошлой.

Над Киевом противовоздушная оборона сбила две крылатые ракеты российских оккупантов. Это "предварительная" информация.

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Дмитро Гриниченко

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