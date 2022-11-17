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В районе Киева силы ПВО сбили четыре иранских дрона Shahed-136 — военная администрация

Цей матеріал також доступний українською
17.11.2022, 10:10
В районе Киева силы ПВО сбили четыре иранских дрона Shahed-136 — военная администрация - Фото
Дроны-камикадзе Shahed-136 (Фото: скриншот с видео)
обновлено

Над Киевской областью были замечены иранские дроны-камикадзе Shahed-136, также работали силы противовоздушной обороны. Об этом сообщил глава областной военной администрации Алексей Кулеба.

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По его словам, с утра противник наносит массированный удар по Украине — в Киевской области работают силы ПВО.

Он отметил, что есть информация о пролете дронов Shahed-136 над регионом. Чиновник призвал жителей находиться в укрытиях. 

В Киевской городской военной администрации заявили, что над Киевским водохранилищем был сбит один иранский дрон.

ОБНОВЛЕНО в 10:15. В КГВА сообщили, что за последний час Воздушные силы сбили две крылатые ракеты и один БПЛА  Shahed-136.

Также ПВО сбила три иранских беспилотника. 

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Дмитро Гриниченко
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война киев киевская область алексей кулеба Shahed-136
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