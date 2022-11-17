Над Киевом сбили две крылатые ракеты российских оккупантов – военная администрация

Утром 17 ноября над Киевом противовоздушная оборона сбила две крылатые ракеты российских оккупантов. Это "предварительная" информация, уточнили в столичной военной администрации.

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"Предварительно над Киевом сбиты две крылатые ракеты", – сообщили в КГВА.

Данных о жертвах и/или разрушениях нет, информация уточняется, добавили там.

Утром 17 ноября Россия запустила крылатые ракеты по Украине, в разных областях работает ПВО.

Эта атака еще продолжается и осуществляется врагом менее чем через двое суток после масштабной прошлой.

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Євген Пилипенко

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