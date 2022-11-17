Топ-генерал США хочет, чтобы Украина искала "политическое решение" – "и россияне уйдут"

Высокопоставленный генерал армии США Марк Милли продолжает настаивать на том, что официальный Киев мог бы пойти на переговоры со страной-террористом Россией, так как, по его мнению, шансы Сил обороны на изгнание оккупантов со всей территории Украины в краткосрочной перспективе "невелики", а Москва "на лопатках". Его слова приводит Reuters.

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"Вероятность военной победы Украины – определяемой как изгнание россиян со всей Украины, включая то, что они называют Крымом, – вероятность того, что это произойдет в ближайшее время, невелика с военной точки зрения", – сказал он на пресс-конференции в Пентагоне.

Милли заявил, что "россияне проиграли в стратегическом плане, в оперативном плане и в тактическом". "То, что они пытались сделать, им не удалось", – подчеркнул генерал.

Начальник Объединенного комитета начальников штабов считает, что "в политическом плане может быть политическое решение, при котором россияне уйдут".

"Это возможно", – считает он, так как, по его мнению, Россия "сейчас на лопатках".

По его словам, оккупанты по-прежнему обладают значительной боевой мощью на территории Украины, несмотря на все неудачи на поле боя.

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Он, как и прежде, добавил, что США "будут поддерживать Украину в ее защите столько, сколько потребуется", а та "выстоит", потому что "не собирается отступать". Милли добавил, что Украина была свободной – "и они хотят оставаться свободными".

Он обвинил Россию в навязывании кампании террора Украине атаками на города и электростанции.

"Умышленное нанесение ударов по гражданской электросети, причинение чрезмерного сопутствующего ущерба и ненужных страданий гражданского населения — это военное преступление", – напомнил генерал.

Эти его слова созвучны со словами некоторых лидеров и политиков, в том числе среди союзников, которые в последнее время все чаще призывают Украину фактически к "частичной" капитуляции: началу переговоров с РФ и замораживанию нынешней ситуации, то есть к оставлению в оккупации примерно 15% украинских территорий. Украинские власти категорически отвергают такой вариант и говорят, что переговоры будут, но после освобождения захваченных россиянами земель и/или смены режима в Кремле – и не ранее, потому что любая пауза сейчас – это время для РФ на передышку и атаки с новыми силами ради уничтожения страны и ее народа.

Между тем, глава Пентагона Ллойд Остин отметил, что Украина знает – было бы ошибкой позволить России передохнуть и перевооружиться: "Они должны продвигаться вперед и продолжать оказывать давление на россиян, и я думаю, что зимняя битва благоприятствует украинцам".

Военное и политическое руководство Украины после аналогичных заявлений Милли несколько дней назад заверило, что продолжит освобождать территорию Украины до границ 1991 года.

5 ноября в Киеве был советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. На следующий день газета The Washington Post сообщила, что администрация президента США приватно просит украинское руководство показать готовность к дипломатическому урегулированию конфликта.

7 ноября WSJ сообщила, что Салливан в последние месяцы вел конфиденциальные переговоры с топ-советниками Путина. Салливан подтвердил, что контакт с Кремлем остается открытым.

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Євген Пилипенко

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