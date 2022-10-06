В Киеве напомнили о главной проблеме иностранных "миротворцев" – игнорируют мнение Украины
Вероятно, реагируя на "размышления" миллиардера Илона Маска и других известных людей/политиков о "достижении мира" в войне России на уничтожение Украины, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк указал на главную проблему подобных идей – они игнорируют мнение самой Украины. На это он указал в Twitter.
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"Проблема всех иностранных "миротворцев" состоит в том, что они пытаются решить судьбу Украины, забыв пригласить Украину к обсуждению", – говорится в сообщении.
Как выразился главный коммуникатор Банковой с прессой, такой подход "делает их фантазии невозможными, а дискуссии – не стоящими времени".
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"Украинцы никогда не разрешат им (таким идеям. — Прим. ред.) сбыться. Ничего об Украине без Украины", – напомнил он любителям порешать проблемы Украины без ее участия.
- 4 октября американский комик высмеял Путина за "Россия тут навсегда", напомнил ему о Лимане: это также о том, как противник не учитывает, что у украинцев есть свое мнение.
- Как выразилась 4 октября глава МИД Германии, реагируя на речь российского диктатора 30 сентября о "новых российских землях", фактически Путин предложил ограбить Украину, поработить ее граждан и потом подписать "мир".
- 6 октября Маск опять написал о войне в Украине – вспомнил о "пророссийском большинстве" на востоке.
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