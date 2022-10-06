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В Киеве напомнили о главной проблеме иностранных "миротворцев" – игнорируют мнение Украины

Цей матеріал також доступний українською
06.10.2022, 13:33
В Киеве напомнили о главной проблеме иностранных
Михаил Подоляк (фото - Офис президента)

Вероятно, реагируя на "размышления" миллиардера Илона Маска и других известных людей/политиков о "достижении мира" в войне России на уничтожение Украины, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк указал на главную проблему подобных идей – они игнорируют мнение самой Украины. На это он указал в Twitter.

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"Проблема всех иностранных "миротворцев" состоит в том, что они пытаются решить судьбу Украины, забыв пригласить Украину к обсуждению", – говорится в сообщении.

Как выразился главный коммуникатор Банковой с прессой, такой подход "делает их фантазии невозможными, а дискуссии – не стоящими времени".

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"Украинцы никогда не разрешат им (таким идеям. — Прим. ред.) сбыться. Ничего об Украине без Украины", – напомнил он любителям порешать проблемы Украины без ее участия.

СПРАВКА. 3 октября 2022 года Маск высказал в Twitter свое "видение" того, как "должна" закончиться российско-украинская война. В "плане" Маска - отказ Украины от Крыма и вступления в НАТО, возобновление подачи воды на полуостров, а также проведение "референдумов" на временно оккупированных территориях "под наблюдением ООН". Посты Маска вызвали шквал критики в Украине и мире. Сам он уверяет, что "все еще поддерживает Украину". Президент Зеленский в ответ сделал опрос – "какой Маск вам нравится больше – который поддерживает Россию или Украину?"

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Євген Пилипенко
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Илон Маск война скандал капитуляция умиротворение
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