Зеленский отреагировал на опросы Илона Маска в Twitter. Запустил в ответ свое голосование

Президент Владимир Зеленский отреагировал на публикации американского миллиардера Илона Маска в Twitter, в которых он предложил подписчикам проголосовать, стоит ли Украине отказаться от Крыма в пользу России и не вступать в НАТО. Зеленский в ответ разместил свой опрос.

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Президент предложил проголосовать, какой Маск нравится людям больше – поддерживающий Украину или РФ.

Маск, выступающий в поддержку Украины, пока уверенно лидирует с 92% голосов.

3 октября Илон Маск решил высказать в Twitter свое "виденье" окончания российско-украинской войны. В "плане" Маска - отказ Украины от вступления в НАТО, возобновление подачи воды в "российский" Крым, а также проведение "референдумов" на временно оккупированных территориях под наблюдением ООН.

После этого Маск запустил новое голосование, в котором поинтересовался, должны ли жители оккупированных Крыма и Донбасса решать, в какой стране они хотят жить.

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Оксана Житнюк

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