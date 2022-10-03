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Зеленский отреагировал на опросы Илона Маска в Twitter. Запустил в ответ свое голосование

Цей матеріал також доступний українською
03.10.2022, 22:10
Зеленский отреагировал на опросы Илона Маска в Twitter. Запустил в ответ свое голосование - Фото
Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Президент Владимир Зеленский отреагировал на публикации американского миллиардера Илона Маска в Twitter, в которых он предложил подписчикам проголосовать, стоит ли Украине отказаться от Крыма в пользу России и не вступать в НАТО. Зеленский в ответ разместил свой опрос.

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Президент предложил проголосовать, какой Маск нравится людям больше – поддерживающий Украину или РФ.

Маск, выступающий в поддержку Украины, пока уверенно лидирует с 92% голосов.

Зеленский отреагировал на опросы Илона Маска в Twitter. Запустил в ответ свое голосование
  • 3 октября Илон Маск решил высказать в Twitter свое "виденье" окончания российско-украинской войны. В "плане" Маска - отказ Украины от вступления в НАТО, возобновление подачи воды в "российский" Крым, а также проведение "референдумов" на временно оккупированных территориях под наблюдением ООН.
  • После этого Маск запустил новое голосование, в котором поинтересовался, должны ли жители оккупированных Крыма и Донбасса решать, в какой стране они хотят жить.

Читайте также: "Иди к черту". Как в сети отреагировали на "предложение" Маска о капитуляции Украины

Оксана Житнюк
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Илон Маск Владимир Зеленский война
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