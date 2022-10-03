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"Иди к черту". Как в сети отреагировали на "предложение" Маска о капитуляции Украины

Цей матеріал також доступний українською
03.10.2022, 20:57
Илон Маск (фото - ЕРА)

Сегодня, 3 октября, американский миллиардер Илон Маск решил высказать в Twitter свое "виденье" окончания российско-украинской войны. Он предложил подписчикам проголосовать, стоит ли Украине отказаться от Крыма в пользу России и не вступать в НАТО. Маск предположил, что "так и будет в конце концов", чем вызвал шквал критики в свой адрес.

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"План" Маска также предусматривает "референдумы" под наблюдением ООН во временно оккупированных Россией областях и возобновление Украиной подачи воды в Крым.

Экс-посол Украины в Германии Андрей Мельник в ответ на "план" Маска "дипломатично" послал его к черту.

Мельник считает, что единственным итогом такого заявления для Маска станет то, что теперь ни один украинец никогда не купит его Tesla.

"Иди к черту". Как в сети отреагировали на "предложение" Маска о капитуляции Украины

"Иди к черту". Как в сети отреагировали на "предложение" Маска о капитуляции Украины

Старший советник Конгресса США Пол Массаро в ответ предложил свою версию мира между Украиной и РФ: "Украина освобождает всю свою суверенную территорию. Россия деколонизируется, демилитаризуется и денуклеаризируется".

"Иди к черту". Как в сети отреагировали на "предложение" Маска о капитуляции Украины

Схожее предложение у советника главы Офиса президента Михаила Подоляка:

"Иди к черту". Как в сети отреагировали на "предложение" Маска о капитуляции Украины

Украинский волонтер Сергей Притула написал: "Илон, чувак. Похоже, ты пропустил много уроков истории, сосредоточившись на космосе и электромобилях. Твои предложения очень похожи на путинские. Надеюсь, ты не это имел в виду".

"Иди к черту". Как в сети отреагировали на "предложение" Маска о капитуляции Украины

Советник Офиса президента Алексей Арестович:

"Иди к черту". Как в сети отреагировали на "предложение" Маска о капитуляции Украины

Верховная Рада напоминает Маску, что Крым – это Украина. Как и Донецк с Луганском.

"Иди к черту". Как в сети отреагировали на "предложение" Маска о капитуляции Украины

Новость дополняется...

Оксана Житнюк
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