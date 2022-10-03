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Маск предложил Украине капитулировать и пойти на кремлевский вариант "мира"

Цей матеріал також доступний українською
03.10.2022, 19:43
Маск предложил Украине капитулировать и пойти на кремлевский вариант
Илон Маск (cкриншот из видеозаписи)
обновлено

Американский миллиардер Илон Маск считает, что Украине следует отказаться от Крыма в пользу России и своего пути в НАТО ради прекращения агрессивной войны РФ на уничтожение. Об этом он написал в Twitter, предлагая свой вариант "мирного плана", который фактически является капитуляцией.

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"План" Маска состоит из четырех пунктов:

→ "референдумы" под наблюдением ООН в оккупированных Россией областях: "Россия уходит, если такова воля народа";
→ Крым "остается частью России", "как это было с 1783 года до ошибки Хрущева";
→ Украина больше не перекрывает подачу воды по Северо-Крымскому каналу;
→ Украина остается нейтральным государством.

"Вполне вероятно, что так и будет в конце концов – вопрос только в том, сколько людей погибнет перед этим", – написал Маск.

Он считает, что по такому сценарию Украина потеряет "только Крым", так как "Россия вторглась на территории, которые однозначно выбрали бы быть частью Украины".

Украинский дипломат Андрей Мельник (экспосол в Германии) уже отреагировал на предложение Маска. "Пошел к черту – это мой тебе очень дипломатический ответ, Илон Маск", – написал он в Twitter.
ОБНОВЛЕНО в 21:00. В своем посте Маск предложил проголосовать за предложенный им вариант – да или нет.

По состоянию на 20:55 голоса отдали более 810 000 человек, из них 61,1% проголосовали против.

После этого Маск запустил новое голосование, в котором интересуется, должны ли жители оккупированных Крыма и Донбасса решать, в какой стране они хотят жить.
Андрій Водяний, Євген Пилипенко
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Илон Маск война пропаганда капитуляция
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