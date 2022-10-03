Маск предложил Украине капитулировать и пойти на кремлевский вариант "мира"

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Американский миллиардер Илон Маск считает, что Украине следует отказаться от Крыма в пользу России и своего пути в НАТО ради прекращения агрессивной войны РФ на уничтожение. Об этом он написал в Twitter, предлагая свой вариант "мирного плана", который фактически является капитуляцией.

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"План" Маска состоит из четырех пунктов:

→ "референдумы" под наблюдением ООН в оккупированных Россией областях: "Россия уходит, если такова воля народа";

→ Крым "остается частью России", "как это было с 1783 года до ошибки Хрущева";

→ Украина больше не перекрывает подачу воды по Северо-Крымскому каналу;

→ Украина остается нейтральным государством.

"Вполне вероятно, что так и будет в конце концов – вопрос только в том, сколько людей погибнет перед этим", – написал Маск.

Он считает, что по такому сценарию Украина потеряет "только Крым", так как "Россия вторглась на территории, которые однозначно выбрали бы быть частью Украины".

Украинский дипломат Андрей Мельник (экспосол в Германии) уже отреагировал на предложение Маска. "Пошел к черту – это мой тебе очень дипломатический ответ, Илон Маск", – написал он в Twitter.

ОБНОВЛЕНО в 21:00. В своем посте Маск предложил проголосовать за предложенный им вариант – да или нет.



По состоянию на 20:55 голоса отдали более 810 000 человек, из них 61,1% проголосовали против.



После этого Маск . В своем посте Маск предложил проголосовать за предложенный им вариант – да или нет.По состоянию на 20:55 голоса отдали более 810 000 человек, из них 61,1% проголосовали против.После этого Маск запустил новое голосование, в котором интересуется, должны ли жители оккупированных Крыма и Донбасса решать, в какой стране они хотят жить.

2 октября папа римский Франциск обратился к Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому с призывом к миру. Он попросил президента Украины "быть открытым к серьезным предложениям мира", несмотря на все страдания, которые Россия причинила украинцам.

30 сентября, после того как Россия заявила об "аннексии" четырех областей Украины, Зеленский заявил, что переговоры с Путиным невозможны. Украина готова к диалогу с Россией, но уже с другим президентом.

Андрій Водяний , Євген Пилипенко

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