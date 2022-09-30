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Зеленский: Мы готовы к диалогу с Россией, но уже с другим президентом

Цей матеріал також доступний українською
30.09.2022, 17:29
Зеленский: Мы готовы к диалогу с Россией, но уже с другим президентом - Фото
Фото: ОП

Президент Владимир Зеленский заявил, что переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным невозможны – "он не знает, что такое достоинство и честность". Украина готова к диалогу с Россией, "но уже с другим президентом России". Об этом говорится в обращении Зеленского, опубликованном на его сайте.

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"Украина была и остается лидером в переговорных усилиях. Именно наше государство всегда предлагало России договориться о сосуществовании на равных, честных, достойных и справедливых условиях. Очевидно, что с этим российским президентом это невозможно. Он не знает, что такое достоинство и честность. Поэтому мы готовы к диалогу с Россией, но уже с другим президентом России", – говорится в заявлении.

В этом же заявлении президент сообщил, что Украина подала официальную заявку на ускоренное вступление в НАТО.

  • На созванном Зеленским срочном заседании Совета нацбезопасности и обороны рассмотрели вопрос об очередных попытках аннексии территории Украины и обеспечения коллективной безопасности Украины и евроатлантического пространства.
Вадим Ребрина
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Владимир Зеленский владимир путин переговоры
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