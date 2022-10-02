"Давайте искать условия для переговоров". Папа Франциск обратился к Путину и Зеленскому

Папа римский Франциск во время воскресной молитвы обратился к Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому с призывом к миру.

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"Ход войны в Украине стал настолько серьезным, разрушительным, угрожающим, что вызывает большую обеспокоенность... Эта ужасная и невероятная рана человечества вместо того, чтобы заживать, продолжает кровоточить все сильнее, рискуя распространиться дальше. Сколько крови должно еще пролиться, чтобы мы осознали, что война никогда не является решением", – цитирует Франциска Vatican News.

Он заявил, что глубоко огорчен тысячами жертв и разрушениями, которые оставили многих людей без крова.

"Тревожно, что мир узнает о географии Украины из таких названий, как Буча, Ирпень, Мариуполь, Изюм, Запорожье, которые стали местами невыразимых страданий и страха", – сказал Франциск.

Он заявил, что последние события противоречат принципам международного права (имеется в виду имитация Россией аннексии) и увеличивают риск ядерной эскалации с непрогнозируемыми и катастрофическими последствиями для всего мира.

"Почему человечество снова столкнулось с атомной угрозой? Это абсурд", – сказал папа Франциск.

Поэтому он просит Украину и Россию искать условия для переговоров.

"Мое обращение адресовано прежде всего президенту Российской Федерации с просьбой прекратить эту спираль насилия и смерти. Глубоко огорчен огромными страданиями украинского народа из-за агрессии, которые он испытал, я обращаюсь с не менее уверенным призывом к президенту Украины быть открытым к серьезным предложениям мира", – сказал папа римский.

Он призвал других мировых лидеров сделать все возможное, чтобы положить конец войне в Украине и не позволить опасную эскалацию.

"После семи месяцев боевых действий будем использовать все дипломатические средства, даже те, которые, возможно, не использовались до сих пор, чтобы положить конец этой ужасной трагедии", – заявил папа Франциск.

30 сентября, после того как Россия заявила об "аннексии" четырех областей Украины, Зеленский заявил, что переговоры с Путиным невозможны. Украина готова к диалогу с Россией, но уже с другим президентом.

Андрій Водяний

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