Белый дом спросили о "давлении на Киев". Там ответили – ничего об Украине без Украины

США собираются продолжать помогать Украине в отражении агрессии России и укреплять ее положение, а условия перемирия не должны обсуждаться без Киева. Об этом заявила на брифинге спикер Белого дома Карин Жан-Пьер.

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Один из репортеров отметил – на фоне затягивания войны и увеличения рисков продовольственного кризиса кажется, что растет давление некоторых европейских стран с целью довести Украину до точки, где она согласится по крайней мере на прекращение огня. Репортер спросил – президент США Джо Байден по-прежнему делает упор на помощь Украине в ее борьбе или его позиция смещается к идее, что Вашингтон будет просить Украину остановить войну.

"Президент очень четко выразился: ничего об Украине без Украины. Верно? Он очень четко об этом сказал. Он написал об этом колонку в New York Times. Мы собираемся и дальше помогать Украине защищать свою демократию", – ответила она и добавила, что США хотят поставить Украину в самое сильное положение.

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Жан-Пьер подчеркнула, что агрессия российского диктатора Владимира Путина против украинского суверенитета ничем не спровоцирована. Спикер Белого дома добавила, что Украине нужно защищать свою страну и она делает это впечатляюще. По ее словам, США надеялись, что война закончится переговорами, но не видят, чтобы этот путь исходил сейчас от Кремля.

"Россия могла бы немедленно прекратить войну в Украине, которая разрушает глобальную продовольственную безопасность, и разрешить свободный поток украинского экспорта продуктов питания и сельскохозяйственной продукции", – добавила Жан-Пьер.

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Марк Сировой

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