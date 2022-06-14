UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Белый дом спросили о "давлении на Киев". Там ответили – ничего об Украине без Украины

Цей матеріал також доступний українською
14.06.2022, 06:54
Белый дом спросили о
Карин Жан-Пьер (фото - ЕРА)

США собираются продолжать помогать Украине в отражении агрессии России и укреплять ее положение, а условия перемирия не должны обсуждаться без Киева. Об этом заявила на брифинге спикер Белого дома Карин Жан-Пьер.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Один из репортеров отметил – на фоне затягивания войны и увеличения рисков продовольственного кризиса кажется, что растет давление некоторых европейских стран с целью довести Украину до точки, где она согласится по крайней мере на прекращение огня. Репортер спросил – президент США Джо Байден по-прежнему делает упор на помощь Украине в ее борьбе или его позиция смещается к идее, что Вашингтон будет просить Украину остановить войну.

"Президент очень четко выразился: ничего об Украине без Украины. Верно? Он очень четко об этом сказал. Он написал об этом колонку в New York Times. Мы собираемся и дальше помогать Украине защищать свою демократию", – ответила она и добавила, что США хотят поставить Украину в самое сильное положение.

Читайте также: Зеленский: Шольц не должен балансировать между Украиной и Россией

Жан-Пьер подчеркнула, что агрессия российского диктатора Владимира Путина против украинского суверенитета ничем не спровоцирована. Спикер Белого дома добавила, что Украине нужно защищать свою страну и она делает это впечатляюще. По ее словам, США надеялись, что война закончится переговорами, но не видят, чтобы этот путь исходил сейчас от Кремля.

"Россия могла бы немедленно прекратить войну в Украине, которая разрушает глобальную продовольственную безопасность, и разрешить свободный поток украинского экспорта продуктов питания и сельскохозяйственной продукции", – добавила Жан-Пьер.

Читайте также: В Польше предложили Шольцу и Макрону "поделиться" с Путиным своими территориями

Марк Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война белый дом давление джо байден уступки карин жан-пьер
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Дизайнер
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 