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Зеленский: Шольц не должен балансировать между Украиной и Россией

Цей матеріал також доступний українською
13.06.2022, 23:58
Зеленский: Шольц не должен балансировать между Украиной и Россией - Фото
Олаф Шольц (фото - ЕРА)

Канцлеру Германии Олафу Шольцу и в целом правительству этой страны не следует "балансировать между Украиной и отношениями с Россией", они должны быть более уверенными в своих отношениях с Украиной, сказал президент Владимир Зеленский в интервью немецкой телекомпании ZDF.

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"Нам нужно, чтобы канцлер Шольц заверил нас, что Германия поддержит Украину", – сказал президент.

"Он и его правительство должны принять решение: не следует пытаться балансировать между Украиной и отношениями с Россией", – добавил он.

В то же время Зеленский отметил очевидную поддержку Украины со стороны граждан Германии.

Канцлер Германии должен занять позицию, а не искать, что будет менее болезненным для ФРГ – отношения с Россией или с Украиной. Этот подход неверный, считает Зеленский. По его мнению, отношение к России должно быть более жестким, даже если это нанесет ущерб экономике Германии.

Президент также отметил важность визита Шольца в Украину. Но речь должна идти не только о фотографиях. Он ожидает, что Шольц предложит больше поддержки для защиты Украины, а также для получения ею статуса кандидата в члены ЕС. Зеленский также надеется, что санкции против России будут ужесточены.

  • Посол Украины в Германии Андрей Мельник считает, что в правящей немецкой партии социал-демократов сохранилась "константа пророссийского курса", и предположил, что это является причиной нерешительной политики Шольца в отношении Украины.

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Вадим Ребрина
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Владимир Зеленский олаф шольц
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