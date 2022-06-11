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Дело в партии. Мельник предположил, почему Шольц ведет политику, которую "трудно понять"

Цей матеріал також доступний українською
11.06.2022, 10:44
Дело в партии. Мельник предположил, почему Шольц ведет политику, которую
Олаф Шольц (Фото: EPA)

Посол Украины в Германии Андрей Мельник считает, что в правящей немецкой партии социал-демократов сохранилась "константа пророссийского курса", и предположил, что это является причиной нерешительной политики канцлера Олафа Шольца в отношении Украины. Об этом он заявил в интервью НВ

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По его словам, несмотря на то что в Германии после начала полномасштабного вторжения России в Украину провозгласили политику "смены эпох", осталась "пропасть между заявлениями немецкой власти и поступками". 

Дипломат считает, что в правящей партии социал-демократов половина политиков выросли с нарративами "не может быть безопасности в Европе без России".

"То есть безопасность вместе с Россией, а не против России. Потому эта константа пророссийского курса осталась", — сказал Мельник. 

Посол заявил, что сейчас начали "поднимать головы" силы в Германии, которые поддерживали Россию, подобное крыло является очень влиятельным в СДПГ, особенно в Бундестаге. 

"Сейчас это сопротивление нарастает в пределах этой партии. Для того чтобы все члены были на стороне правительства и канцлера, последний вынужден лавировать. Это наиболее очевидное объяснение, почему Шольц ведет политику, которую трудно понять", — предположил Мельник. 

Читайте также: Немецкое тяжелое вооружение для ВСУ. В Берлине "понимают нетерпение", но о сроках молчат 

Дмитрий Гриниченко
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Германия сдпг лобби кремля
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