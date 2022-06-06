Германия не хочет поставлять Украине танки. Spiegel объяснил, почему

Немецкое правительство Олафа Шольца не рассматривает возможность поставок боевых танков Украине, потому что боится, что Украина может использовать их для наступления на Россию, утверждает Spiegel.

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Источники издания, приближенные к германскому правительству, утверждают: Берлин опасается, что Украина может стать самоуверенной, если одержит несколько больших побед на фронте. В случае военных успехов, Украина на эйфории может зайти на территорию России. Тогда "германские танки снова окажутся на российской территории", что недопустимо для ФРГ по историческим причинам.

Эта обеспокоенность подчеркивает определенное недоверие Германии к президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Издание пишет, что Германия не готовится даже к гипотетической возможности поставки танков. И если, например, США, в конце концов, решат передать танки Украине, немцам понадобится месяцы, прежде чем они смогут подготовить свою технику для поставки в Украину.

Танковое эмбарго никогда не обсуждалось на уровне НАТО, пишет издание, но неофициально между США, Великобританией и Францией по этому вопросу есть "полное согласие".

Германию критикуют за промедление с поставками оружия Украине. Шольц этой критики "не понимает" и говорит: "Мы предоставили оружие Украине и дадим еще".

Глава МИД Германии Анналена Бербок предупредила, что на поставки немецкой системы ПВО в Украину уйдут месяцы.

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Андрей Водяный

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