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Больше Германии военную помощь Украине оказывают, вероятно, лишь США – Шольц

Цей матеріал також доступний українською
08.06.2022, 10:49
Больше Германии военную помощь Украине оказывают, вероятно, лишь США – Шольц - Фото
Олаф Шольц (Фото: EPA)

Канцлер Германии Олаф Шольц ответил на обвинения о недостаточной военной поддержке Украины и заявил, что больше ФРГ помогают Украине, вероятно, только США. Об этом он сообщил во время визита в Вильнюс, передает The Telegraph

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По его словам, Германия является "одним из важнейших военных сторонников Украины", тем самым отвергая обвинения в том, что его правительство слишком нерешительно относится к поставкам оружия Украине.

"Германия является одним из главных сторонников Украины в военном отношении, и, вероятно, только Соединенные Штаты оказывают большую поддержку, чем мы", — сказал Шольц на пресс-конференции вместе с лидерами Литвы, Латвии и Эстонии.

Он также отметил, что ВСУ получают от Берлина современные артиллерийские системы, а украинские воины учатся их использовать. 

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Недавнее исследование Кильского института мировой экономики показало, что Польша и Великобритания оказали Украине больше военной поддержки, чем Германия. Однако, согласно тому же анализу, Германия предоставила больше военной помощи, чем Франция и Канада.

Замечания Шольца прозвучали всего через несколько часов после того, как президент Владимир Зеленский приветствовал британского премьера Бориса Джонсона как "очень важного союзника", который предоставляет оружие, необходимое для борьбы с Россией. 

3 июня посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил, что Украина получит первое тяжелое вооружение от ФРГ в конце месяца, отметив, что за 100 дней полномасштабного вторжения России Германия не поставила ни одной единицы тяжелого вооружения. 

По данным UA War Infographics, наибольшую часть своего оборонного бюджета на помощь Украине передали Эстония, Латвия, Польша, Словакия и Литва.

Инфографика военной помощи Украине

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Дмитрий Гриниченко
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Германия война поставки оружия олаф шольц
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