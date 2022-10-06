UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Маск опять написал о войне в Украине. Вспомнил о "пророссийском большинстве" на востоке

Цей матеріал також доступний українською
06.10.2022, 09:44
Маск опять написал о войне в Украине. Вспомнил о
Илон Маск (Фото: EPA)

Американский бизнесмен Илон Маск снова высказался о войне России против Украины и заявил, что в некоторых областях на востоке якобы есть "пророссийское большинство". Об этом он написал в Twitter.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По его словам, в любом "конфликтном регионе нужно поддерживать волю тех, кто там живет". Он отметил, что большая часть Украины "однозначно хочет быть частью Украины, но некоторые восточные части имеют пророссийское большинство и предпочитают Россию".

Далее Маск опубликовал электоральную карту со статистикой голосования на выборах в Верховную Раду в 2012 году, которые проходили до начала войны России против Украины — он заявил, что тогда в южных и восточных областях жители поддерживали пророссийские партии. 

"Очевидно, что не все, кто голосовал за пророссийскую партию, хотели присоединиться к России, но и сказать, что никто этого не хотел, тоже неверно", — написал бизнесмен, не упомянув о том, что настроения в Украине изменились после полномасштабного вторжения РФ, разрушений городов и тысяч убитых оккупантами украинцев. 

В комментариях Маску напомнили результаты выборов в украинский парламент в 2019 году, когда большая часть областей Украины, включая Херсонскую и Запорожскую, проголосовали за партию президента Владимира Зеленского

В ответ бизнесмен написал, что Херсон и Запорожье "почти наверняка не хотят присоединяться к России", а  аннексия этих областей была сделана "для обеспечения сухопутного моста и водоснабжения Крыма". 

  • 3 октября Илон Маск высказал в Twitter свое "виденье" окончания российско-украинской войны. В "плане" Маска - отказ Украины от вступления в НАТО, возобновление подачи воды в "российский" Крым, а также проведение "референдумов" на временно оккупированных территориях под наблюдением ООН.
  • Посты Маска вызвали шквал критики в Украине и мире. Сам Маск уверяет, что все еще поддерживает Украину.
  • Президент Владимир Зеленский в ответ сделал опрос: какой Илон Маск вам нравится больше – который поддерживает Россию или Украину.

Читайте также: Белый дом про "мирный план" Маска: Мы будем помогать Украине в борьбе — это ее решение 

Дмитро Гриниченко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Илон Маск Россия Украина война
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Менеджер з продажу (В2С)
Киев Eurosales
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 