Маск опять написал о войне в Украине. Вспомнил о "пророссийском большинстве" на востоке

Американский бизнесмен Илон Маск снова высказался о войне России против Украины и заявил, что в некоторых областях на востоке якобы есть "пророссийское большинство". Об этом он написал в Twitter.

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По его словам, в любом "конфликтном регионе нужно поддерживать волю тех, кто там живет". Он отметил, что большая часть Украины "однозначно хочет быть частью Украины, но некоторые восточные части имеют пророссийское большинство и предпочитают Россию".

Далее Маск опубликовал электоральную карту со статистикой голосования на выборах в Верховную Раду в 2012 году, которые проходили до начала войны России против Украины — он заявил, что тогда в южных и восточных областях жители поддерживали пророссийские партии.

"Очевидно, что не все, кто голосовал за пророссийскую партию, хотели присоединиться к России, но и сказать, что никто этого не хотел, тоже неверно", — написал бизнесмен, не упомянув о том, что настроения в Украине изменились после полномасштабного вторжения РФ, разрушений городов и тысяч убитых оккупантами украинцев.

В комментариях Маску напомнили результаты выборов в украинский парламент в 2019 году, когда большая часть областей Украины, включая Херсонскую и Запорожскую, проголосовали за партию президента Владимира Зеленского.

В ответ бизнесмен написал, что Херсон и Запорожье "почти наверняка не хотят присоединяться к России", а аннексия этих областей была сделана "для обеспечения сухопутного моста и водоснабжения Крыма".

3 октября Илон Маск высказал в Twitter свое "виденье" окончания российско-украинской войны. В "плане" Маска - отказ Украины от вступления в НАТО, возобновление подачи воды в "российский" Крым, а также проведение "референдумов" на временно оккупированных территориях под наблюдением ООН.

Посты Маска вызвали шквал критики в Украине и мире. Сам Маск уверяет, что все еще поддерживает Украину.

Президент Владимир Зеленский в ответ сделал опрос: какой Илон Маск вам нравится больше – который поддерживает Россию или Украину.

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Дмитро Гриниченко

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