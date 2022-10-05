Белый дом про "мирный план" Маска: Мы будем помогать Украине в борьбе — это ее решение
В Белом доме прокомментировали "мирный план" бизнесмена Илона Маска, который предложил фактическую капитуляцию Украины перед Россией. Об этом на брифинге сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
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По ее словам, США не будут обсуждать что-либо об Украине без украинцев. Она отметила, что когда дело доходит до дипломатии или переговоров, то все будет решать украинский народ.
"Мы позаботимся о том, чтобы быть рядом с украинцами, когда они борются за свое — за свой суверенитет. И их — это решение об их суверенитете, об их свободе, об их демократии будет приниматься вместе с ними", — сказала Жан-Пьер.
- Маск 3 октября в серии постов в Twitter якобы для достижения мира предложил Украине капитулировать и сдать России Крым. Президент Владимир Зеленский в ответ сделал опрос: какой Илон Маск вам нравится больше – который поддерживает Россию или Украину.
- Бизнесмена раскритиковали ряд политиков и дипломатов. Например, экс-посол в Германии Андрей Мельник послал его к черту.
- Миллиардер заверяет президента Владимира Зеленского, что все еще поддерживает Украину.
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