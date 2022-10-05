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Белый дом про "мирный план" Маска: Мы будем помогать Украине в борьбе — это ее решение

Цей матеріал також доступний українською
05.10.2022, 06:58
Белый дом про
Карин Жан-Пьер (Фото: скриншот с видео)

В Белом доме прокомментировали "мирный план" бизнесмена Илона Маска, который предложил фактическую капитуляцию Украины перед Россией. Об этом на брифинге сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

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По ее словам, США не будут обсуждать что-либо об Украине без украинцев. Она отметила, что когда дело доходит до дипломатии или переговоров, то все будет решать украинский народ. 

"Мы позаботимся о том, чтобы быть рядом с украинцами, когда они борются за свое — за свой суверенитет. И их — это решение об их суверенитете, об их свободе, об их демократии будет приниматься вместе с ними", — сказала Жан-Пьер.

Читайте также: Путин шантажирует ядерным оружием, а Маск попался на эту удочку — министр обороны Литвы 

Дмитро Гриниченко
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Илон Маск Россия Украина США война белый дом карин жан-пьер
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