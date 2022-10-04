Путин шантажирует ядерным оружием, а Маск попался на эту удочку — министр обороны Литвы

Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас заявил, что американский бизнесмен Илон Маск "попался на удочку" российского диктатора Владимира Путина, который грозит миру ядерным оружием. Об этом он написал в Twitter.

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По его словам, после того, как Путин начал в очередной раз угрожать ядерным оружием, в западных медиа началась волна дезинформации о якобы "конвоях с ядерным оружием".

Он отметил, что после таких публикаций ничего не происходит, но наведенная Кремлем "ядерная температура" внушает людям страх.

"Илон Маск был первым, кто попался на эту удочку", — написал Анушаускас.

Маск 3 октября в серии постов в Twitter якобы для достижения мира предложил Украине капитулировать и сдать России Крым. Зеленский в ответ сделал опрос: какой Илон Маск вам нравится больше – который поддерживает Россию или Украину.

Бизнесмена раскритиковали ряд политиков и дипломатов. Например, экс-посол в Германии Андрей Мельник послал его к черту.

Миллиардер заверяет президента Владимира Зеленского, что все еще поддерживает Украину.

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Дмитро Гриниченко

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