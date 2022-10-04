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Путин шантажирует ядерным оружием, а Маск попался на эту удочку — министр обороны Литвы

Цей матеріал також доступний українською
04.10.2022, 09:25
Путин шантажирует ядерным оружием, а Маск попался на эту удочку — министр обороны Литвы - Фото
Арвидас Анушаускас (Фото: EPA)

Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас заявил, что американский бизнесмен Илон Маск "попался на удочку" российского диктатора Владимира Путина, который грозит миру ядерным оружием. Об этом он написал в Twitter.

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По его словам, после того, как Путин начал в очередной раз угрожать ядерным оружием, в западных медиа началась волна дезинформации о якобы "конвоях с ядерным оружием". 

Он отметил, что после таких публикаций ничего не происходит, но наведенная Кремлем "ядерная температура" внушает людям страх.

"Илон Маск был первым, кто попался на эту удочку", — написал Анушаускас.

Читайте также: Газета La Repubblica распространила манипуляцию про подводную лодку "Белгород" — СНБО 

Дмитро Гриниченко
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Илон Маск война переговоры с россией Арвидас Анушаускас
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