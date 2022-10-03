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Газета La Repubblica распространила манипуляцию про подводную лодку "Белгород" — СНБО

Цей матеріал також доступний українською
03.10.2022, 15:52
Газета La Repubblica распространила манипуляцию про подводную лодку
Подводная лодка "Белгород" (Фото: сайт оккупантов)

Итальянская газета La Repubblica распространила манипулятивную информацию про российскую подводную лодку "Белгород" и ядерную торпеду "Посейдон". Об этом сообщили в Центре противодействия дезинформации при Совете нацбезопасности и обороны.

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Аналитики заявляют, что газета опубликовала материал о движении российской подводной лодки "Белгород", который подхватили другие мировые медиа — ссылаясь якобы на "отчет разведки НАТО", газета написала, что российский диктатор Владимир Путин "кажется, близок к повышению уровня ядерного противостояния". 

Авторы материала пришли к выводу, что подводная лодка, которую заметили в Арктике, впервые в истории может испытать атомную торпеду "Посейдон", которую называют "боеголовкой судного дня". 

В ЦПД отметили, что на сайте НАТО подобную информацию не опубликовали, а Альянс регулярно фиксирует активность российских подводных лодок еще со времен Холодной войны. Также подчеркивается, что о модернизации навигационных систем и вооружений подлодок РФ в НАТО заявляли еще в 2016 году. 

Резюмируя, в СНБО заявили, что подобные неоправданные заявления со стороны медиа только усиливают информационный терроризм России. 

Читайте также: МИД Польши: НАТО может ударить по РФ ракетами и авиацией, если она применит ядерное оружие 

Дмитро Гриниченко
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Россия война пропаганда дезинформация ядерное оружие
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